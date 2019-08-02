Зеленский изменил подход к сотрудничеству с США - глава СНБО

По инициативе президента Владимира Зеленского Украина начала применять новый подход к сотрудничеству с США в сфере безопасности.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил секретарь СНБО Александр Данилюк в эфире НВ.

По его словам, новый подход к сотрудничеству будет существенно отличаться от политики экс-президента Петра Порошенко.

"Мы разработали новую повестку дня сотрудничества в сфере безопасности между США и Украиной", - сказал Данилюк, отметив: в новой стратегии есть "серьезные изменения о роли Украины".

Эта инициатива, говорит секретарь Совбеза, должна предоставить Киеву больше субъектности.

"Пора уже отходить от роли жертвы и ходить просить по миру помощи. Мы - сильная страна. Мы имеем стратегическое значение в регионе и должны быть надежным партнером для наших стратегических партнеров. Мы должны чувствовать себя субъектом, а не объектом", - сказал он.

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Сфера безопасности станет основным вопросом повестки дня во время визита президента Зеленского в Вашингтон, рассказал Данилюк.

"Вопрос безопасности - это где-то 80% вообще нашей повестки дня между Соединенными Штатами и Украиной. Это очень важно и будет в будущем, во время встречи лидеров, основой, по сути, этих переговоров", - заявил он.

Как известно, Украина ожидает в этом году закупить у США крупную партию оружия.

Две недели назад Данилюк побывал с официальной поездкой в ​​США.

Ранее заместитель руководителя Офиса президента Вадим Пристайко заявил, что в ближайшее время состоится визит Зеленского в США, также встреча с Трампом возможна в сентябре в Польше.