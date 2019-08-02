Зеленський змінив підхід до співпраці зі США - голова РНБО
За ініціативи президента Володимира Зеленського Україна почала застосовувати новий підхід до співпраці зі США в сфері безпеки.
Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив секретар РНБО Олександр Данилюк в ефірі НВ.
За його словами, новий підхід до співпраці суттєво відрізнятиметься від політики експрезидента Петра Порошенка.
"Ми розробили новий порядок денний співпраці в сфері безпеки між США і Україною", - сказав Данилюк, зазначивши: у новій стратегії є "серйозні зміни щодо ролі України".
Ця ініціатива, каже секретар Радбезу, має надати Києву більше суб'єктності.
"Пора вже відходити від ролі жертви і ходити просити по світу допомогу. Ми сильна країна. Ми маємо стратегічне значення в регіоні і повинні бути надійним партнером для наших стратегічних партнерів. Ми повинні відчувати себе суб'єктом, а не об'єктом", - сказав він.
Сфера безпеки стане основним питанням порядку денного під час візиту президента Зеленського до Вашингтона, розповів Данилюк.
"Питання безпеки - це десь 80% взагалі нашої порядку денного між Сполученими Штатами та Україною. Це дуже важливо і буде в майбутньому під час зустрічі лідерів основою, по суті, цих переговорів", - заявив він.
Як відомо, Україна очікує цьогоріч закупити у США велику партію зброї.
Два тижні тому Данилюк побував з офіційною поїздкою в США.
Раніше заступник керівника Офісу президента Вадим Пристайко заявив, що найближчим часом відбудеться візит Зеленського до США, також зустріч з Трампом можлива у вересні в Польщі.