Зеленський змінив підхід до співпраці зі США - голова РНБО

За ініціативи президента Володимира Зеленського Україна почала застосовувати новий підхід до співпраці зі США в сфері безпеки.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив секретар РНБО Олександр Данилюк в ефірі НВ.

За його словами, новий підхід до співпраці суттєво відрізнятиметься від політики експрезидента Петра Порошенка.

"Ми розробили новий порядок денний співпраці в сфері безпеки між США і Україною", - сказав Данилюк, зазначивши: у новій стратегії є "серйозні зміни щодо ролі України".

Ця ініціатива, каже секретар Радбезу, має надати Києву більше суб'єктності.

"Пора вже відходити від ролі жертви і ходити просити по світу допомогу. Ми сильна країна. Ми маємо стратегічне значення в регіоні і повинні бути надійним партнером для наших стратегічних партнерів. Ми повинні відчувати себе суб'єктом, а не об'єктом", - сказав він.

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Сфера безпеки стане основним питанням порядку денного під час візиту президента Зеленського до Вашингтона, розповів Данилюк.

"Питання безпеки - це десь 80% взагалі нашої порядку денного між Сполученими Штатами та Україною. Це дуже важливо і буде в майбутньому під час зустрічі лідерів основою, по суті, цих переговорів", - заявив він.

Як відомо, Україна очікує цьогоріч закупити у США велику партію зброї.

Два тижні тому Данилюк побував з офіційною поїздкою в США.

Раніше заступник керівника Офісу президента Вадим Пристайко заявив, що найближчим часом відбудеться візит Зеленського до США, також зустріч з Трампом можлива у вересні в Польщі.