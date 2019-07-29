Україна очікує цьогоріч закупити у США велику партію зброї - дипломат

Україна працює над контрактом на закупівлю великої партії летальної зброї в Сполучених Штатах, який може бути реалізований уже цьогоріч.

Як повідомляє "Європейська правда", про це "Укрінформу" заявив Валерій Чалий, який ще донедавна був послом України у США.

"Ми очікуємо, що вже цього року буде реалізований великий проєкт закупівлі летальної оборонної зброї", - сказав він.

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За словами дипломата, це стало можливим "завдяки довірі до України, якої не було ще у 2015 році", а також змінам українського законодавства, які реформували цю сферу.

"Для того, аби пройти цей шлях, потрібно було зробити важливі кроки, наприклад, відкрити можливість прямої закупівлі озброєнь Міністерством оборони за кордоном, у першу чергу, в США. Чому я кажу "в першу чергу" – бо 92% всієї військово-технічної допомоги, яку Україна отримала за чотири роки, надійшло зі Сполучених Штатів. Підкреслю, 92%", - додав посол.

Нагадаємо, Палата представників США у червні схвалила законопроєкти, в яких передбачено надання Україні майже $700 млн підтримки.