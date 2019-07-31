Помощник Зеленского прокомментировал слухи о своем назначении на место Пристайко

Помощник президента Андрей Ермак прокомментировал сообщения СМИ, что его могут назначить новым внешнеполитическим советником Зеленского вместо Вадима Пристайко.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он рассказал в интервью "Інтерфакс-Україна".

Зеленский назначил юриста и кинопродюсера Андрея Ермака своим помощником на следующий день после инаугурации. По информации BBC News Украина, его рассматривают как возможного заместителя главы Офиса президента Украины вместо Пристайко.

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"На сегодня, как помощник президента, по его поручениям, я подключаюсь к вопросам международной политики. Буду продолжать курировать какие-то из этих направлений и в будущем. Я там, где нужно президенту. Становиться заместителем главы Офиса президента в мои планы не входит", - сказал он.

Ермак сообщил, что Пристайко остается единственным кандидатом на должность министра иностранных дел Украины. Он также отметил, что заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам евроинтеграции Елена Зеркаль – профессионал и уважаемый в международном сообществе человек.

"Я думаю, что для всех будет большой удачей, если она продолжит работать на той же позиции, что и сейчас. Она на своем месте", - сказал он.

Ермак окончил Институт международных отношений университета им.Шевченко, имеет степень магистра по международному частному праву, однако не имеет никакого дипломатического опыта.

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Ермак является членом Ассоциации юристов Украины, принимал участие в разработке законодательных актов в сфере хозяйственного права и интеллектуальной собственности. Также продюсирует фильмы и является членом Украинской и Европейской киноакадемий.

Как продюсер он участвовал в создании нескольких украинских художественных фильмов, таких как "Сквот 32" и "Граница". Ермак является основателем продакшн компании Garnet International Media Group, которая, в частности, производит сериалы для ТРК "Украина".

Ермак ездит вместе с Пристайко в командировку, участвует в нормандских переговорах на уровне советников, привлеченный к подготовке предстоящей встречи лидеров Украины, России, Германии и Франции. Ермак уже летал в Вашингтон вместе с секретарем СНБО Александром Данилюком.