Франция связывает возвращение РФ в G8 с ситуацией в Украине – источник

Франция связывает возможность возвращения к формату G8 и приглашения России к участию в саммите наиболее развитых экономик мира в следующем году с развитием ситуации в Украине.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщила французская редакция агентства Reuters со ссылкой на французский дипломатический источник.

"Мы приняли к сведению тот факт, что американцы (которые будут председательствовать в G7 в 2020 году после Франции. - Ред.) хотят реинтегрировать россиян в следующем году", - сказал источник на следующий день после телефонного разговора президентов США и Франции, в ходе которого, по данным СМИ, они договорились вернуть Россию в следующем году.

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"Украинский вопрос имеет решающее значение", сказал источник, добавив, что нынешний контекст "может способствовать прогрессу".

Дональд Трамп и Эммануэль Макрон договорились обсудить Украину на первой сессии саммита G7, который начнется в субботу во французском городе Биарриц, добавил источник.

Россию выгнали из группы государств за аннексию украинского Крыма в 2014 году. В настоящее время в группу входят Франция, Великобритания, Германия, Италия, Япония, Канада и США.

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Пока не ясно, чем закончится процесс принятия решения о возвращении РФ и действительно ли она может оказаться за столом переговоров в следующем году.

Во вторник президент США заявил, что он бы поддержал возвращение России в группу стран с наиболее развитой экономикой, если бы было высказано такое предложение.

Во время встречи Макрона и Путина в понедельник президент Франции заявил, что возвращение к формату G8 и "реанимация" отношений между Россией и ЕС зависят от прогресса в урегулировании "украинского кризиса".