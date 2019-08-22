Зеленський озвучив умови повернення РФ у G8

Президент України Володимир Зеленський вважає, що повернення Росії до "Групи восьми" можливе лише за умови повернення Україні окупованого Криму, припинення війни на Донбасі і звільнення українських політв'язнів і моряків.

Як пише "Європейська правда", про це президент заявив у Facebook.

"З березня 2014 року, після призупинення участі Росії в G8, нічого не змінилося. Український Крим надалі окупований, український Донбас і досі страждає від війни. Повернення окупованого Криму, припинення бойових дій на Донбасі та звільнення понад 100 політичних в'язнів і українських моряків, яких утримує Кремль, буде справжнім серйозним сигналом світові про те, що Росія готова знову зайняти своє місце в порядку денному високої дипломатії", – зазначив Зеленський.

Він подякував країнам, які "послідовно підтримують Україну у відстоюванні нашої територіальної цілісності та суверенітету".

У вівторок президент США заявив, що він би підтримав повернення Росії до групи країн з найбільш розвиненою економікою, якби була висловлена така пропозиція.

Під час зустрічі Макрона і Путіна в понеділок президент Франції заявив, що повернення до формату G8 і "реанімації" відносин між Росією та ЄС залежить від прогресу у врегулюванні "української кризи".

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