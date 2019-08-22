Зеленский и Трюдо обсудили недопущение России в G7

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заверил президента Зеленского в том, что на саммите G7 во Франции будет отстаивать позицию невозможности восстановления членства РФ в G7, пока Россия продолжает агрессию против Украины.

Как сообщили в пресс служба президента Украины, об этом шла речь в телефонном разговоре Зеленского и Трюдо в четверг, пишет "Европейская правда".

"Глава государства поблагодарил за последовательную позицию Канады о невозможности возвращения России в "Большую семерку" в условиях агрессии, которая продолжается на Донбассе, и оккупации Крыма. Он также отметил, что в ситуации, когда продолжают гибнуть украинцы, необходимо не возвращать Россию в "Семерку", а заставлять ее выполнять свои обязательства", - говорится в сообщении.

"Владимир Зеленский поблагодарил Джастина Трюдо за готовность придерживаться той же принципиальной позиции о неприемлемости возвращения РФ в "Большую семерку", которую он продемонстрировал еще во время прошлогоднего саммита G7 в Канаде", - добавили в ОПУ.

Зеленский и Трюдо также договорились продолжить обсуждение проблематики противодействия агрессивной политике России и защиты интересов Украины после саммита "Большой семерки" во Франции.

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Напомним, президент Владимир Зеленский считает, что возвращение России в "Группу семи" возможно только при условии возвращения Украине оккупированного Крыма, прекращения войны на Донбассе и освобождения украинских политзаключенных и моряков.

Во вторник президент США заявил, что он бы поддержал возвращение России в группу стран с наиболее развитой экономикой, если бы была высказана такое предложение.

Германия, Франция и Великобритания отвергли предложение президента США Дональда Трампа о возвращении России в страны G8.

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