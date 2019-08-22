Джонсон пообещал Зеленскому не поддерживать возвращение РФ на саммите G7

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заверил президента Зеленского в том, что на саммите G7 во Франции будет отстаивать позицию о невозможности восстановления членства РФ в группе, пока Россия продолжает агрессию против Украины.

Как сообщили в пресс-службе президента Украины, об этом шла речь в телефонном разговоре Зеленского и Джонсона в четверг, пишет "Европейская правда".

Отмечается, что во время разговора "была отмечена невозможность восстановления членства РФ в G7, пока Россия систематически нарушает нормы международного права и подрывает европейскую и мировую безопасность".

"Собеседники согласились, что в условиях агрессии РФ в Украине, оккупации Крыма и невыполнения Россией Минских договоренностей невозможно говорить о возвращении РФ на международную площадку, где решаются глобальные проблемы.

Владимир Зеленский получил заверения, что такая четкая позиция будет продемонстрирована в ходе очередного саммита "семерки", который состоится 24-26 августа во Франции", - говорится в сообщении офиса главы государства.

Джонсон также пригласил Зеленского посетить Великобританию с официальным визитом и поздравил Зеленского с Днем Независимости и пожелал успехов и процветания народу Украины.

Напомним, президент Владимир Зеленский считает, что возвращение России в "Группу семи" возможно только при условии возвращения Украине оккупированного Крыма, прекращения войны на Донбассе и освобождения украинских политзаключенных и моряков.

Во вторник президент США заявил, что он бы поддержал возвращение России в группу стран с наиболее развитой экономикой, если бы была высказана такое предложение.

Германия, Франция и Великобритания отвергли предложение президента США Дональда Трампа о возвращении России в страны G8.