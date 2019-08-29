Более миллиона британцев подписали петицию против приостановления работы парламента

В Британии более миллиона человек подписали петицию с требованием отменить действия по приостановлению работы парламента.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Independent.

Правительство обязано ответить на каждую петицию, которая набрала 10 тысяч голосов, однако не обязано соглашаться с требованиями.

Кроме того, при превышении порога в 100 тысяч подписей, парламент проводит дебаты по данному вопросу, правда, в основном они носят символический характер.

В начале этого года петиция, призывающая остановить Brexit, получила рекордные 6,1 миллиона подписей.

Напомним, Борис Джонсон попросил британскую королеву Елизавету II приостановить работу парламента в период с 9 сентября по 14 октября, чтобы депутаты не смогли помешать ему выйти из ЕС без соглашения с Брюсселем. Королева согласилась сделать это.

Ранее сообщалось, что британские оппозиционные партии попытаются принять закон, который заставит премьер-министра Бориса Джонсона добиваться отсрочки выхода Британии из ЕС и поможет предотвратить выход без соглашения в конце октября.