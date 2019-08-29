Більше мільйона британців підписали петицію проти призупинення роботи парламенту

У Британії більше мільйона людей підписали петицію з вимого скасувати дії щодо призупинення роботи парламенту.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Independent.

Уряд зобов'язаний відповісти на кожну петицію, що набрала 10 тисяч голосів, однак не зобов'язаний погоджуватися з вимогами.

Крім того, в разі перевищення порогу в 100 000 підписів, парламент проводить дебати із зазначеного питання, правда, в основному вони мають символічний характер.

На початку цього року петиція, яка закликає зупинити Brexit, отримала рекордні 6,1 мільйона підписів.

Нагадаємо, Борис Джонсон попросив британську королеву Єлизавету II призупинити роботу парламенту в період з 9 вересня по 14 жовтня, щоб депутати не змогли перешкодити йому вийти з ЄС без угоди з Брюсселем. Королева погодилася зробити це.

Раніше повідомлялося, що британські опозиційні партії спробують прийняти закон, який змусить прем'єр-міністра Бориса Джонсона домагатися відстрочки виходу Британії з ЄС і допоможе запобігти виходу без угоди в кінці жовтня.