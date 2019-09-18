Украина не променяет интеграцию в ЕС на другие предложения - вице-премьер

Украина не собирается заменять интеграцию в Европейский союз на иные формы сотрудничества.

Об этом заявил вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрий Кулеба на совместном заседании парламентских комитетов по евроинтеграции и иностранным делам.

"Мы не подменяем интеграцию Украины в ЕС сотрудничеством или взаимодействием. Мы не воспринимаем такую ​​замену", - сказал Кулеба.

Он напомнил, что от европейских партнеров время от времени звучат идеи того, что предложить Украине (при отсутствии официально провозглашенной перспективы членства, - ЕП).

"Мы приветствуем все идеи, которые могут помочь интеграции Украины в ЕС в будущем. Вместе с тем, любые механизмы, которые призваны ее заменить, мы просто не рассматриваем", - добавил вице-премьер.

Недавно президент Словении Пахор предложил Европейскому Союзу предоставить "особый статус" Украине.

После этого 28 ученых и представителей экспертного сообщества Словении призвали Пахора подать в отставку.

В МИД Украины прокомментировали ситуацию, заявив, что цивилизационным выбором украинского народа и стратегической целью Украины является полноценное членство в ЕС, ради чего страна продолжает активно работать.