В Словении хотят отставки президента за предложение "особого статуса" для Украины в ЕС

28 ученых и представителей экспертного сообщества Словении призвали президента страны Борута Пахора подать в отставку из-за его заявления о том, что Турция и Украина не могут рассчитывать на вступление в ЕС.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delo.

Пахор предложил Европейскому союзу предоставить "особый статус" Украине и Турции, а странам Западных Балкан - полноценное членство в ЕС.

Пахор "дал неправильное, необоснованное, ксенофобское и политико-дипломатично чрезвычайно вредное для Словении заявление на Бледском форуме о том, что Турция и Украина не могут рассчитывать на полное членство в ЕС", - заявили в публичном письме 28 интеллектуалов.

Своим утверждением Пахор значительно превысил свои полномочия и вновь показал себя политиком, которому не могут доверять граждане и международные партнеры, отметили словенские ученые.

Заявление лидера государства не соответствует принятой словенским парламентом Стратегии внешней политики и подписанном с Турцией соглашении о стратегическом партнерстве, подчеркивают они, также добавляя: закрытые двери Евросоюза поощряют рост авторитаризма в странах, которые теряют свою европейскую перспективу.

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Ученые напоминают, каждая европейская страна, при выполнении необходимых условий, заслуживает вступления в ЕС.

В письме сказано, что президент Словении позволил себе популистские высказывания, следуя примеру президента США Дональда Трампа, премьера Британии Бориса Джонсона и ультраправого итальянского политика Маттео Сальвини. Но Quod licet Iovi non licet bovi (лат. "Что позволено Юпитеру, не позволено быку") - крупные государстве могут позволить себе подобные высказывания без последствий, а малые - нет.

Авторы письма предполагают, что заявление главы государства может вызвать уменьшение доверия к внешней политике Словении, ухудшить экономические и иные отношения с Украиной и Турцией, а также осложнить отношения между Турцией и ЕС по решению мигрантского кризиса.

По мнению ученых, своей речью Пахор создал угрозу безопасности и благосостояния Словении и должен подать в отставку. Если же этого не произойдет, Государственное собрание (парламент) должно выдвынуть против него конституционное обвинения, поскольку он во время выполнения своей функции превысил полномочия, предусмотренные статьей 107 Конституции Словении.

Администрация президента Словении ответила, что мнение Пахора об особом статусе Турции и Украины в Европейском союзе "известно отечественной и международной общественности уже много лет".

"Президент Пахор имел и имеет превосходные личные и политические отношения с их лидерами через свою принципиальную политическую склонность к Турции и Украине. Его даже критиковала местная общественность за его благосклонность. Министр иностранных дел Турции передал президенту Пахору пожелания президента Турции Эрдогана относительно его будущего визита в Словению.

Президент Пахор и новый президент Украины Зеленский также недавно встретились в кулуарах церемонии в Варшаве и договорились провести официальную встречу. В этом смысле возможно, что президент Эрдоган и Зеленский официально посетят Словению в конце этого года или в начале следующего года ", - заявили у президента Словении.

В МИД Украины ранее прокомментировали ситуацию, заявив, что цивилизационным выбором украинского народа и стратегической целью Украины является полноценное членство в ЕС, ради чего страна продолжает активно работать.