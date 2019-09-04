Президент Словении предложил ЕС предоставить "особый статус" Украине и Турции

Президент Словении Борут Пахор предложил Европейскому Союзу предоставить "особый статус" Украине и Турции,п странам Западных Балкан - полноценное членство в ЕС.

Об этом он сказал в своем выступлении во время панельной дискуссии о будущем ЕС на 14-м Стратегическом форуме в Бледе, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Anadolu.

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу уже раскритиковал заявление Пахора. "Я не знаю, что изменило его мнение. Вероятно, Макрон и кто-то еще. Но должен быть принцип преемственности государства, а также ЕС", - сказал Чавушоглу.

Он сказал, что Турция готова открыть новую главу в переговорах с ЕС, если вопрос будет касаться стандартов и обязательств.

Турция подала заявку на членство в Европейском экономическом сообществе (предшественник ЕС) в 1987 году. Она получила право на членство в ЕС в 1997 году, а переговоры о присоединении начались в 2004 году.

Однако переговоры остановились в 2007 году из-за возражений администрации кипрских греков, а также из-за позиции Германии и Франции.