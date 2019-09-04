В МИД прокомментировали предложение об "особом статусе" для Украины в ЕС

В МИД заявили, что цивилизационным выбором украинского народа и стратегической целью Украины является полноценное членство в ЕС, ради чего страна продолжает активно работать.

Об этом заявила в комментарии "Укринформу" пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко, комментируя предложение президента Словении о предоставлении Евросоюзом "особого статуса" Украине и Турции, передает "Европейская правда".

"Стратегическая цель Украины - это полноценное членство в ЕС, что также закреплено в Конституции нашего государства. Это цивилизационный выбор украинского народа, ради которого мы продолжаем активно работать, в частности в рамках реализации Соглашения об ассоциации с ЕС", - отметила Зеленко.

Она добавила, что посол Украины в Республике Словения проводит встречи с официальными представителями Любляны с целью информирования о достижениях Украины на пути реализации нашей стратегической цели - членства в ЕС и НАТО.

Напомним, президент Словении Борут Пахор предложил Европейскому Союзу предоставить "особый статус" Украине и Турции, а странам Западных Балкан - полноценное членство в ЕС.