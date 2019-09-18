Україна не проміняє інтеграцію до ЄС на інші пропозиції - віцепрем'єр
Україна не збирається замінювати інтеграцію до Європейського союзу на різні форми співробітництва.
Про це заявив віцепрем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Дмитро Кулеба на спільному засіданні парламентських комітетів з євроінтеграції і закордонних справ.
"Ми не підміняємо інтеграцію України до ЄС співробітництвом або взаємодією. Ми не сприймаємо таку заміну", - сказав Кулеба.
Він нагадав, що від європейських партнерів часом лунають ідеї того, що запропонувати Україні (за відсутності офіційно проголошеної перспективи членства, - ЄП).
"Ми вітаємо всі ідеї, які можуть допомогти інтеграції України до ЄС у майбутньому. Натомість будь-які механізми, які покликані її замінити, ми просто не розглядаємо", - додав віцепрем'єр.
Нещодавно президент Словенії Борут Пахор запропонував Європейському Союзу надати "особливий статус" Україні.
Після цього 28 науковців та представників експертної спільноти Словенії закликали Пахора подати у відставку.
У МЗС України прокоментували ситуацію, заявивши, що цивілізаційним вибором українського народу і стратегічною метою України є повноцінне членство в ЄС, заради чого країна продовжує активно працювати.