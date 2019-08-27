В Берлине застрелили бывшего чеченского командира, задержан россиянин

Немецкая полиция арестовала 49-летнего россиянина по подозрению в убийстве чеченца Зелимхаан Хангошвили, застреленного в парке Берлина.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ВВС.

Хангошвили был убит 24 августа в парке Кляйнер Тиргартен в центре Берлина. Свидетели сообщили, что убийца приблизился к 40-летнему мужчине на велосипеде и дважды выстрелил ему в голову, а затем быстро уехал.

Аслан Масхадов и Зелимхан Хангошвили

Хангошвили воевал во второй чеченской войне против российских войск на Северном Кавказе, в 2001-2005 годах. Он был полевым командиром и близким союзником чеченского президента Аслана Масхадова.

Он происходил из общины этнических чеченцев и жил в горном районе Панкисского ущелья Грузии. Он уехал в Германию, пережив попытку покушения в столице Грузии Тбилиси в 2015 году.

Вскоре после стрельбы полиция нашла подозреваемого, который выбросил в реку велосипед, пистолет и другие улики. Убийца использовал пистолет Glock 26 с глушителем. Дайверы нашли в реке оружие.

Сообщается, что подозреваемый Вадим С. имел в своей квартире большую сумму денег, которую обыскали следователи. Ему выдвинули обвинения в преднамеренном убийстве.

Вадим С. приехал в Берлин из Москвы через Париж за несколько дней до нападения и получил обратный билет в Москву.

Подозрения падают на Россию отчасти из-за предыдущих громких нападений на диссидентов за рубежом. Наиболее известными стали отравления в Великобритании бывших офицеров ГРУ РФ Александра Литвиненко в 2006 году и Сергея Скрипаля в 2018 году.