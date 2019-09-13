Убийство чеченца в Берлине: разведка США указывает на причастность Кремля

Американские спецслужбы утверждают, что нашли свидетельства причастности российских спецслужб к убийству чеченского командира в Берлине.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

40-летнего гражданина Грузии, этнического чеченца Зелимхана Хангошвили убили 23 августа в парке Кляйнер Тиргартен в центре Берлина. Свидетели сообщили, что убийца приблизился к мужчине на велосипеде и дважды выстрелил ему в голову, а потом быстро уехал.

Хангошвили воевал во второй чеченской войне против российских войск на Северном Кавказе в 2001-2005 годах и разыскивался в России по обвинению в терроризме. Он был полевым командиром и близким союзником чеченского президента Аслана Масхадова. Мужчина уехал в Германию, пережив попытку покушения в столице Грузии Тбилиси в 2015 году.

Вскоре после стрельбы в Берлине полиция нашла подозреваемого россиянина, который выбросил в реку велосипед, пистолет и другие доказательства.

Кремль заявил, что убийство не имело ничего общего с российским государством или его официальными ведомствами.

Власти России до сих пор не подтверждают, является ли российским гражданином подозреваемое лицо. Информация о мужчине, который находится в следственном изоляторе, уточняется по дипломатическим каналам, подтвердили в прокуратуре Берлина и в посольстве РФ в Германии.

Паспорт предполагаемого киллера выписан на имя Вадима Андреевича Соколова, который родился в 1970 году в Иркутске. Но следователи уверены, что это не настоящее имя предполагаемого убийцы Хангошвили.

Издание The Wall Street Journal сообщило, что разведка США установила настоящее имя и некоторые детали биографии задержанного. 48-летний россиянин, по данным американских спецслужб, работал в структурах МВД РФ, а в начале нулевых годов был осужден по делу о заказном убийстве. Незадолго до поездки в ЕС его, якобы, выпустили на свободу.

Предполагаемое наличие тюремного опыта у "Соколова" подтверждается впечатлениями его берлинских охранников. "Образцовый заключенный", - отметили в прокуратуре Берлина.

Неофициально следователи называют заказное убийство главной версией преступления. Сам обвиняемый в убийстве Хангошвили отвечать на вопросы отказался.

США считают заказчиком убийства Россию и уверены, что исполнитель получил паспорт на имя Соколова при содействии власти.

Немецкий еженедельник Der Spiegel и расследователи Bellingcat сообщали, что в паспорте подозреваемого можно найти связь с российской разведкой.