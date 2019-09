Нидерланды подняли вопрос об обмене Цемаха среди послов ЕС

Нидерланды на встрече послов стран Евросоюза в Брюсселе обсудили вопросы обмена Украиной бывшего боевика группировки "ДНР" Владимира Цемах.

Как сообщает "Европейская правда", об этом написал в Twitter брюссельский корреспондент Радио Свобода Рикард Йозвяк.

"Вчера голландцы подняли вопрос о Цемахе среди послов ЕС, выразив большую обеспокоенность, и критически отозвались о том, что этот вопрос не был упомянут в заявлении ЕС. Но вряд ли сейчас будут дальнейшие переговоры по этому вопросу", - написал Йозвяк.

the Dutch brought up the issue of #Tsemakh among EU ambassadors yesterday expressing great concern & were critical that it wasn't mentioned in the EU statement. but it is unlikely that there will be further talks on this for now. #Ukraine #Russia