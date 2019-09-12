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Нидерланды подняли вопрос об обмене Цемаха среди послов ЕС

Четверг, 12 сентября 2019, 10:32

Нидерланды на встрече послов стран Евросоюза в Брюсселе обсудили вопросы обмена Украиной бывшего боевика группировки "ДНР" Владимира Цемах.

Как сообщает "Европейская правда", об этом написал в Twitter брюссельский корреспондент Радио Свобода Рикард Йозвяк.

"Вчера голландцы подняли вопрос о Цемахе среди послов ЕС, выразив большую обеспокоенность, и критически отозвались о том, что этот вопрос не был упомянут в заявлении ЕС. Но вряд ли сейчас будут дальнейшие переговоры по этому вопросу", - написал Йозвяк.

Напомним, 5 сентября судьи Апелляционного суда города Киева отпустили Цемаха под личное обязательство. Прокуратура требовала оставить подозреваемого под арестом, заявляя, что он может скрыться.

Цемах руководил так называемой "противовоздушной обороной" в районе, где сбили самолет "Малайзийских авиалиний".

7 сентября Цемах улетел в РФ в рамках обмена пленными с Украиной в формате 35 на 35.

Глава МИД Нидерландов Стефан Блок в письме парламенту заявил, что Нидерланды смогли допросить Цемаха по делу МН17 и просили Украину не выдавать его России. Прокуратура Нидерландов попросила РФ выдать Цемаха.

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