"У Евросоюза нет большой дубинки": новый глава дипломатии ЕС о санкциях, России и Украине

Испанский политик Жозеп Боррель официально имеет статус кандидата на должность руководителя европейской дипломатии (или, если говорить формально, высокого представителя ЕС по внешней политике и политике безопасности). Через две недели его кандидатуру, вместе с другими членами Еврокомиссии, еще должен утвердить (или заблокировать) Европейский парламент.

Однако со вчерашнего дня испанец может быть абсолютно спокойным за свое политическое будущее.

Слушания, которые прошли вечером 7 октября в профильном комитете ЕП по вопросам внешней политики, стали для него однозначным, неоспоримым успехом. После почти трехчасовых слушаний, которые порой больше напоминали допрос, зал заседаний в Брюсселе провожал кандидата аплодисментами.

Интересно, что довольными остались почти все – и правоцентристы, и левые, и либералы, и консерваторы и т.п. А такое бывает ой как нечасто.

Едва ли не единственными, кому откровенно не понравились ответы будущего шефа дипломатии ЕС, стали пророссийские силы. Они наверняка были бы готовы требовать его замены на более гибкого кандидата – но у них не будет для этого голосов. Ведь новый высокий представитель ЕС откровенно называет Россию одной из ключевых угроз для Евросоюза, считает самой важной задачей борьбу с пропагандой и дезинформацией, подчеркивая значимость российских фейков.

А среди приоритетных задач Евросоюза на внешней арене в следующие пять лет на втором месте по важности он назвал помощь и поддержку Украины. Включая, естественно, сохранение санкций против РФ.

"Европейская правда" записала и перевела главное из трехчасовых слушаний.

Кто такой Жозеп Боррель

"Я каталонец, я испанец, и я европеец. И я могу ощущать себя во всех трех ипостасях, и тут нет никакого противоречия", – заявил будущий шеф Европейской службы внешних действий, дискутируя в понедельник с британским парламентарием, сторонником Brexit.

И такое сочетание – на самом деле очень особенное. Политик родился в каталонском селе, каталонец по национальности – но при этом категорический противник каталонского сепаратизма (в отличие от большинства своих соотечественников-каталонцев). Для Украины это – очень хорошо.

Боррелю не надо лишний раз объяснять, почему для Украины так важно защищать свою территориальную целостность – он как политик вырос на этом ощущении.

Интересно, что работа на этой должности будет для Борреля даже не вершиной карьеры, а ее завершением.

Сейчас политику 75 лет, из Брюсселя он, очевидно, отправится на политическую пенсию. А это дает дополнительную свободу в отстаивании своих убеждений.

А убеждения у него действительно есть, о чем – чуть ниже.

В испанской политике Боррель – еще с конца 1970-х годов. Несколько лет совмещал политическую деятельность и преподавание в университете Мадрида, дальше пошел на госслужбу, с 1986-го в течение 17 лет был депутатом парламента Испании от Барселоны, а в 1991 году впервые занял пост министра в испанском правительстве.

Пиком его политической карьеры до сих пор считалась работа в Европарламенте: в 2004 году он не только был избран в ЕП, но и стал его президентом на 2,5 года. А в 2018-19 годах Боррель, хотя и не имел в своем багаже ​​работы на дипломатических должностях, возглавлял МИД Испании.

Последняя должность для нас наиболее интересна – ведь на ней испанский политик принимал решение о продлении санкций против РФ и пересекался по работе с российскими дипломатами. Именно здесь от него впервые публично прозвучали заявления, которые Москве точно не могли понравиться.

"Кремлевская угроза" для ЕС

Боррель является полной противоположностью своей предшественницы, Федерики Могерини. Нынешняя глава дипломатии ЕС имеет устойчивый имидж человека, который мало что решает, пытается избежать позиции, не делает никаких весомых заявлений и старается формировать свою позицию предельно размыто, без конкретики. Это было особенно заметно в отношении РФ. Того, чтобы заниматься Украиной, Могерини просто избегала, потому что пришлось бы занимать или одну позицию, или другую.

Но слушания в Брюсселе доказали: время бесцветных топ-дипломатов прошло.

Еще летом, когда лидеры ЕС выбирали кандидатуры новых руководителей Еврокомиссии, "Европейская правда" писала, что за время работы на посту главы МИД Боррель делал довольно неприятные для России заявления.

Тогда его возмутило вмешательство РФ в каталонский кризис, когда российские государственные пропагандистские медиа раздували конфликт между Барселоной и Мадридом.

Один из лоббистов России в Европарламенте, французский депутат Тьерри Мариани, который много раз посещал оккупированный Крым, напомнил Боррелю о тех заявления и попросил определить, что же является основной угрозой для Европы – Россия или исламские террористы.

Ответ кандидата продемонстрировал, что его прежние заявления были не эмоциональными, а принципиальными. Номинация на высокую должность не изменила мнение испанца.

Он подтвердил, что до сих пор считает Россию "угрозой" для всей Европы, и взялся это доказать.

"Если нет угрозы – то почему наши истребители F-18 и воинские подразделения отправлены в Балтию? Неужели для того, чтобы по-дружески выпить там кофе? Нет, это из-за того, что там возникают новые угрозы. Поэтому канадские и испанские военные работать там плечом к плечу.

Значит, (российская. – ЕП) угроза есть, хотя она ощущается в Испании не так, как в Литве. Конечно, терроризм – это серьезная угроза, и я не думаю, что есть необходимость сравнивать, какая из них хуже", – объяснял политик.

Что ЕС будет делать с санкциями

Еще одна отличная новость: будущий шеф европейской дипломатии поддерживает сохранение санкций против РФ. Он несколько раз это подчеркнул, назвав эту задачу в числе приоритетных.

Причем – без компромиссов в плане "смягчения", "облегчения" и "примирения".

"Мы должны сохранять санкции в отношении России, пока не произошло тектоническое изменение (в поведении РФ. – ЕП). И это потребует значительного уровня единства. Как вы знаете, достаточно голоса одного государства против продления санкций для того, чтобы они провалились. Поэтому нужно серьезное умение удерживать единство в Евросоюзе – и я думаю, что у меня есть такое умение".

При этом Боррель предлагает ЕС начать работу над изменением санкционного механизма, чтобы обеспечить постоянство санкций.

В частности – отказаться от принципа единогласия.

Более того, он считает, что отдельные внешнеполитические решения вскоре можно будет утверждать по принципу "квалифицированного большинства", если государства-члены согласятся начать эту реформу.

"В отдельных случаях может быть такое, что нам потребуется единодушие среди государств-членов для утверждения санкций. Но когда речь идет о санкциях, вызванных нарушением прав человека, или об оборонных миссиях ЕС, у нас может и не быть обязательного единодушия. Договор ЕС можно трактовать так, что единодушие здесь не нужно. Хотя я и знаю о том, что для отказа от единодушия вы должны единогласно это поддержать", – пояснил он.

"Давайте начнем с использования квалифицированного большинства, а не единогласия, в вопросе санкций в отношении России, чтобы избежать здесь необходимости иметь единодушие, в вопросах прав человека и в вопросе миротворческих миссий. И тогда мы дойдем до такого уровня стратегической общей культуры решений, которая позволит находить согласие по более стратегическим решениям", – добавил дипломат.

Боррель признал, что это решение будет непростым и полного согласования внешней политики государств-членов не будет – но идти к этой цели необходимо: "У нас не одинаковое понимание мира, и мы не можем иметь общую внешнюю политику. Но моя финальная цель – иметь общий принцип принятия решений квалифицированным большинством тогда, когда время для этого настанет".

Что говорил Боррель об Украине

Несмотря на то, что будущий топ-дипломат ЕС никогда всерьез не занимался нашим регионом и даже путает некоторые понятия (например, формат "Восточное партнерство" он назвал "Восточной ассоциацией"), его позиция по Украине откровенно вдохновляет.

Боррель считает поддержку Украины, в том числе финансовую, стратегически важной целью Европы, и при этом готов требовать от Киева продвижения по пути реформ в обмен на такую ​​поддержку.

Еще в начале слушаний, представляя свои приоритеты, Боррель назвал поддержку Украины второй по важности задачей ЕС, после интеграции Балкан.

Я не хочу, чтобы меня воспринимали как антироссийского деятеля. Нет, Россия – это государство, с которым мы торгуем, которое поставляет нам энергию. Мы не можем сказать, что России не существует. Но мы должны усиливать Украину. И нам нужно продолжать им помогать. И это будет не бесплатно для ЕС.

Боррель несколько раз подчеркивал: он безусловно поддерживает санкции против РФ, но одними санкциями действия ЕС ограничиваться не должны.

"Лучший способ сопротивляться российскому экспансионизму, или же российской угрозе – это помогать Украине. Усиливать Украину. Усиливать ее способность к сопротивлению, ее возможности для проведения реформ и для того, чтобы становиться полноценно демократической и процветающей державой. Санкции против России помогут этой цели. Но не надо рассматривать санкции как политику саму в себе. Это – инструмент!"

Конечно, ЕС при Борреле не будет фокусироваться на одной Украине, хотя о нас в его выступлениях и было больше всего. Будущий топ-дипломат ЕС объяснил, что у новой Еврокомиссии есть желание стать геополитическим игроком, а это невозможно без помощи всему региону Восточной Европы. В том числе через механизмы Восточного партнерства.

"Это – путь к построению кольца демократических государств между нами и Россией", – заявил он, добавив, что не считает ВП антироссийским проектом.

Сохранение единства ЕС в этом вопросе он считает ключевой задачей, потому что если Европа не будет единой в политике в отношении своих ближайших соседей, то о роли большого геополитического игрока нечего и думать.

Мягкая сила и пропаганда

Жозеп Боррель, несмотря на его испанский опыт, хорошо знаком с тем, какой разрушительный эффект может иметь российская пропаганда. Неудивительно, что по этому вопросу его заявления были весьма пристойными.

"Хорошо известно, что (в Евросоюзе. – ЕП) ведутся настоящие дезинформационные кампании, запущенные с российской территории. Я не говорю, что за ними точно стоит российское правительство – я встречался с господином Лавровым, и он мне рассказывал, что Sputnik и Russia Today – это просто частные компании", – пояснил он, дав понять, что прекрасно знает цену этим заявлениям российского министра.

"Дезинформация серьезно вредит здоровью наших демократий. Дезинформация станет вообще одной из самых серьезных проблем, когда достаточной мощности достигнет искусственный интеллект – и мы должны быть готовы к этому", – добавил дипломат, отметив, что прекрасно понимаю, что задача формирования честного информационного поля, которую ставит перед собой ЕС, значительно более ресурсоемкая, чем генерация фейков.

Уже в конце слушаний он поделился размышлениями о предстоящих стратегии ЕС по продвижению своих интересов, в том числе в диалоге с Россией. Четкой ясности его объяснения не дали, но выяснилось, что политику жесткого давления он полностью отвергает.

"Это еще Рузвельт сказал: "надо говорить мягко, но с большой дубинкой". (Прим: оригинальная цитата Теодора Рузвельта звучит так:" Speak softly and carry a big stick; you will go far ").

Но если у тебя нет большой палки, тебе лучше и не повышать голос.

"У Евросоюза нет такой большой дубинки, ЕС – это не военная сторона. Поэтому нам нужно быть жесткими с Россией, но в то же время – понимать, с кем нам приходится иметь дело. Понимать, что не все можно решить с помощью санкций. Да, санкции нужно сохранять, но одновременно нужны дипломатические усилия. Нужно держать двери открытыми для выборочного взаимодействия, для диалога в отдельных сферах", – заявил он, напомнив, что несмотря на это, санкции, введенные против России, должны сохраняться.

И напоследок приведем цитаты Борреля по нескольким другим важным для Европы вопросам.

Боррель о соблюдении прав человека партнерами ЕС

"В реальной жизни мы нередко оказываемся на распутье между реальностью и принципами. И я считаю, что в таких случаях принципы должны играть ведущую роль. ЕС – это проводник защиты прав человека, мы заботимся об этом больше, чем кто-либо в мире, это – неотъемлемая часть нашей работы. И права человека – это не только вопрос внешней политики".

"Государства, с которыми у нас преференциальная торговля, обязаны следовать нашим принципам в вопросе прав человека и стандартов труда".

Боррель о совместной обороне

"Гибридные угрозы, включая дезинформацию и киберугрозы, подрывают нашу демократию. Я понимаю, насколько эти угрозы серьезны".

"Наши общие расходы на оборону – выше, чем ВВП Бельгии. Это больше, чем оборонный бюджет Китая, гораздо больше – чем у России, и уступаем мы только США. Но мы тратим больше, чем могли бы, из-за фрагментации и дублирования".

"В 1999 году, после югославской войны, государства ЕС взяли обязательство иметь способность отправить в случае необходимости 50-60 тысяч военных (для совместной наземной операции). И где это обязательство?"

"НАТО и дальше будет оставаться краеугольным камнем нашей безопасности... Люди должны понимать, что мы – не оборонный союз, мы не должны быть "как НАТО". У нас нет аналога статьи 5 договора НАТО (о совместной обороне Альянса. – ЕП).

Но статья 5 дает нам всем возможность противостоять военной угрозе. А когда появляется гибридная угроза, когда идет кибератака, которая не является чисто военной операцией – статья 5 не работает. А совместные действия в рамках ЕС – будут работать".

"Нам нужны правила о том, когда должна предоставляться совместная помощь (для защиты другого государства-члена ЕС. – ЕП)".

Боррель о Западных Балканах

"Понятно, что Косово и Сербия должны достичь соглашения. И я буду делать все от меня зависящее, чтобы выполнить этот приоритет. Мой первый зарубежный визит будет в Приштину. Потому что я верю: если мы, европейцы, не можем решить проблемы в непосредственной близости от нас – то очень сложно будет поверить, что мы являемся геополитической силой".

"Пока Китай, Индия, Россия не признают Косово – Косово не будет государством. Поэтому нам нужны переговоры (о примирении между Сербией и Косовом). Косово должно отозвать решение о пошлинах, а Сербия – участвовать в полном, глубоком и искреннем диалоге.

"Статус-кво не может сохраняться. Сохранять то, что есть – неправильно... Нам нужно достичь соглашения между Косовом и Сербией, и это будет моим приоритетом".

О прошлом и будущем Евросоюза

"Мы скоро будем отмечать 30-летие падения Берлинской стены. Это был триумф свободы, который сделал возможным воссоединение Германии и Европы в мире и демократии.

Но с тех пор мир изменился радикально, и изменился к худшему. Существенно к худшему. Теперь у нас (в повестке дня) – торговые войны, изменения климата, кризис беженцев, нестабильность в соседних с ЕС странах, гибридные угрозы.

Это не тот мир, к которому стремился Евросоюз, и наша роль – изменить это.

Мы должны работать над усилением Европы в мире. Нам надо собрать вместе суверенитет наших государств, чтобы усилить мощь суверенных государств. И я уверен: если мы не будем действовать вместе, Европа не будет отвечать реалиям того нового мира, который возникает у нас на глазах".

За слушаниями наблюдал

Сергей Сидоренко, редактор "Европейской правды"