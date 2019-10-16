В Барселоне и других городах Каталонии протесты обернулись беспорядками

Столкновения между протестующими и полицией вспыхнули в Барселоне поздно во вторник, 15 октября, после того, как мирные демонстрации против заключения девяти каталонских лидеров сепаратистов обернулись противостоянием в центре города.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Guardian.

Митингующие поджигали предметы и сооружали импровизированные баррикады в центре города, прежде чем толпу разогнала дубинками испанская и каталонская полиция Это касается и Пассеч где Грасия, бульвара, где расположено много эксклюзивных магазинов и гостиниц города.

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К середине вечера на бульваре и окружающих улицах вспыхнули десятки пожаров, а в небе начали кружить вертолеты. Демонстранты возводили баррикады из мусорных контейнеров, когда столкновения с полицией продолжались, а спецназ делал многочисленные выстрелы резиновыми пулями.

Подобные сцены наблюдались в других главных городах Каталонии - Таррагоне, Жироне и Лериде, где, как сообщается, пострадали десятки людей.

Аэропорт Барселон, второй по величине в Испании, стал центром протестов в понедельник. Тысячи людей собрались там после того, как Верховный суд Испании посадил в тюрьму девять каталонских лидеров сепаратистов.

Между полицией и толпой вспыхнули столкновения, стражи порядка применили дубинки и резиновые пули, чтобы сдержать протестующих.