Протест в аеропорту Барселони: постраждали 56 осіб

На летовищі Барселони El Prat під час акцій протесту прихильників незалежності Каталонії постраждали щонайменше 56 осіб.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на El Pais.

У понеділок Верховний суд Іспанії засудив дев'ятьох лідерів каталонських сепаратистів від 9 до 13 років тюремного ув'язнення за їх участь у референдумі про незалежність у 2017 році.

Після цього протестувальники оголосили блокаду аеропорту Барселони.

Спецпризначенці поліції застосували силу, щоб не допустити натовп всередину аеропорту.

Система швидкої медичної допомоги (СЕМ) протягом дня обслуговувала 56 осіб, більшість із них у Терміналі 1, десять із них були доставлені до лікарні. Серед постраждалих - 3 журналістів. Понад сто рейсів довелося скасувати.

Щонайменше троє людей були затримані в Каталонії. "Демократична група Цунамі", яка скликала протест, пообіцяла здійснити низку узгоджених дій.

"Ми відпочиваємо, щоб завтра повернутися на вулицю", - сказано в твіті, який засуджує застосування сили поліцією проти "ненасильницької мобілізації".

Протестувальники в сепаратистській твердині Жироні палили шини на залізничних коліях, перекривши швидкісне сполучення між Барселоною та Францією.