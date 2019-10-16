У Барселоні й інших містах Каталонії протести обернулися заворушеннями

Сутички між протестувальниками та поліцією спалахнули в Барселоні пізно у вівторок, 15 жовтня, після того, як мирні демонстрації проти ув'язнення дев'яти каталонських лідерів сепаратистів обернулися протистоянням в центрі міста.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Guardian.

Мітингувальники підпалювали предмети та споруджували імпровізовані барикади в центрі міста, перш ніж натовп розігнала кийками іспанська та каталонська поліція. Це стосується і Пассеч де Грасія, бульвару, де розташовано багато ексклюзивних магазинів та готелів міста.

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До середини вечора на бульварі та навколишніх вулицях спалахнули десятки пожеж, а в небі почали кружляти вертольоти. Демонстранти зводили барикади з контейнерів для сміття, коли сутички з поліцією тривали, а спецназ робив численні постріли гумовими кулями.

Подібні сцени спостерігалися в інших головних містах Каталонії - Таррагоні, Жироні та Лериді, де, як повідомляється, постраждали десятки людей.

25 осіб затримали та 74 звернулися за медичною допомогою під час другого дня протестів у Каталонії, пише El Pais.

Аеропорт Барселони, другий за величиною в Іспанії, став центром протестів у понеділок. Тисячі людей зібралися там після того, як Верховний суд Іспанії посадив до в'язниці дев'ять каталонських лідерів сепаратистів.

Між поліцією і натовпом спалахнули сутички, правоохоронці застосували кийки і гумові кулі, щоб стримати протестувальників.