Сотни путешественников не смогли вылететь из аэропорта Барселоны во вторник
Во вторник сотни пассажиров застряли в аэропорту Барселоны Эль-Прат, в котором из-за протестов сторонников независимости Каталонии было отменено 45 рейсов.
Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на Reuters, об этом сообщили в администрации аэропорта.
Рейсы во вторник были отменены в дополнение к сотни других, которые не состоялось в понедельник из-за протестов.
Аэропорт Барселоны, второй по величине в Испании, стал центром протестов в понедельник. Тысячи людей собрались там после того, как Верховный суд Испании посадил в тюрьму девять каталонских лидеров сепаратистов.
Между полицией и толпой вспыхнули столкновения, стражи порядка применили дубинки и резиновые пули, чтобы сдержать протестующих.
Жорди Муньос, представитель испанского оператора аэропорта Aena, заявил агентству, что в среду не планировалось задержек или отмен рейсов, а вторник был в основном спокойным.
"Сегодня отмена 45 рейсов фактически является следствием вчерашних отмен", - сказал он.
Он добавил, что большинство протестующих в понедельник не смогли добраться до терминала, и инфраструктурные убытки были незначительны.