Сотни путешественников не смогли вылететь из аэропорта Барселоны во вторник

Во вторник сотни пассажиров застряли в аэропорту Барселоны Эль-Прат, в котором из-за протестов сторонников независимости Каталонии было отменено 45 рейсов.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на Reuters, об этом сообщили в администрации аэропорта.

Рейсы во вторник были отменены в дополнение к сотни других, которые не состоялось в понедельник из-за протестов.

Аэропорт Барселоны, второй по величине в Испании, стал центром протестов в понедельник. Тысячи людей собрались там после того, как Верховный суд Испании посадил в тюрьму девять каталонских лидеров сепаратистов.

Между полицией и толпой вспыхнули столкновения, стражи порядка применили дубинки и резиновые пули, чтобы сдержать протестующих.

Читайте также Испания выдала европейский ордер на арест экс-лидера Каталонии

Жорди Муньос, представитель испанского оператора аэропорта Aena, заявил агентству, что в среду не планировалось задержек или отмен рейсов, а вторник был в основном спокойным.

"Сегодня отмена 45 рейсов фактически является следствием вчерашних отмен", - сказал он.

Он добавил, что большинство протестующих в понедельник не смогли добраться до терминала, и инфраструктурные убытки были незначительны.