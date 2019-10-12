Радник, якого США запропонували Україні, працював з Януковичем і Бойком - ЗМІ

Управлінець нафтогазової галузі, якого міністр енергетики США Рік Перрі рекомендував радником українського уряду, перебільшував свої військові заслуги, як стверджують американські ветерани, які заявляють, що він вичистив неправдиву інформацію з онлайн-профілів, дізнавшись, що вони досліджують його послужний список.

Про це повідомила агенція Associated Press з посиланням на власні джерела, передає "Європейська правда".

Роберт Джозеф Бенш стверджував, що був членом найелітніших бойових частин США: армійських рейнджерів, Сил спеціальних операцій, і спецпідрозділу Дельта, надсекретної антитерористичної групи.

Але зведення щодо його військової кар'єри, отримане відповідно до Закону про свободу інформації, показує, що він провів менше ніж п’ять років у військовій формі, майже весь термін - у Національній гвардії армії. Згідно з записами, 52-річний Бенш проходив активну службу лише кілька місяців.

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Інформація на особистому веб-сайті та соціальних мережах Бенша говорить про те, що він має понад два десятиліття досвіду в нафтовій і газовій галузі в Україні та інших країнах.

Раніше повідомлялося, що Перрі заявив українським чиновникам під час зустрічей у Києві, що адміністрація Трампа хоче замінити всю наглядову раду найбільшої газової компанії в країні - "Нафтогазу" з метою укладення в майбутньому вигідних контрактів.

Перрі спростував повідомлення про те, що він тиснув на Україну з метою ввести певних людей до складу правління "Нафтогазу", заявивши, що він лише рекомендував деякі фігури на прохання українського уряду.

Серед кандидатів, яких рекомендував Перрі, були Бенш та Майкл Блейзер, українсько-американський бізнесмен із Техасу. Перрі також запропонував Деніеля Єргіна, володаря Пулітцерівської премії, робота якого зосереджена на глобальній енергетичній галузі, та Карлоса Паскуаля, колишнього посла США в Україні за часів адміністрацій Клінтона та Буша.

Бенш, який мешкає в Х'юстоні, тривалий час працював у Києві та поза його межами, де він працював енергетичним радником українського уряду в умовах проросійського режиму президента Віктора Януковича.

Бенш тісно співпрацював з Юрієм Бойком, міністром енергетики Януковича та колишнім віцепрем'єр-міністром (нині Бойко нардеп від "Опозиційної платформи - За життя").

Зв'язки Бенша в Україні тягнуться до 2001 року, коли він був головою та генеральним директором Carpatsky Petroleum. Він також зареєстрований у ділових записах як директор Pelicourt Limited, компанії, зареєстрованої на Кіпрі, яка є найбільшим акціонером компанії з Хьюстона Cub Energy.

Cub Energy зацікавилася дев'ятьма ліцензіями на нафту та газ в Україні, згідно з її річним звітом за 2018 рік.