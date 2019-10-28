Выследить лидера ИГИЛ в Сирии помог один из его помощников – СМИ

Один из главных помощников лидера "Исламского государства" Абу Бакра аль-Багдади дал информацию иракской разведке, которая помогла его выследить.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет Reuters со ссылкой на информацию сотрудников службы безопасности Ирака.

В ходе длительной охоты на аль-Багдади иракские разведывательные группы добились прорыва в феврале 2018 года, после того как один из главных помощников лидера "Исламского государства" Исмаил аль-Этави дал им информацию о том, как аль-Багдади удавалось скрываться в течение стольких лет.

Аль-Этави был арестован турецкими властями и передан иракцам. На допросе он рассказал, что аль-Багдади иногда проводил стратегические переговоры со своими командирами в микроавтобусах с овощами, которые постоянно двигались, чтобы избежать обнаружения.

"Этави дал ценную информацию, которая помогла иракской группе агентств по обеспечению безопасности сложить недостающие фрагменты головоломки о передвижении Багдади и местах, которые он обычно использовал для укрытия", - сказал один из сотрудников службы безопасности Ирака.

"Этави рассказал подробности о пяти людях, включая его, которые встречались с Багдади в Сирии и в разных местах, которые они использовали", - добавил он.

Еще один поворотный момент наступил в начале этого года в ходе совместной операции, во время которой американские, турецкие и иракские агенты разведки захватили высокопоставленных лидеров ИГИЛ, в том числе четырех иракцев и одного сирийца.

"Они указали нам места, где они встречались с Багдади в Сирии, и мы решили координировать свои действия с ЦРУ, чтобы разместить больше информаторов в этих районах", - сказал один из иракских чиновников.

"В середине 2019 года нам удалось определить провинцию Идлиб как место, где Багдади переезжал из деревни в деревню вместе со своей семьей и тремя близкими помощниками", - сказал чиновник.

После этого информаторы в Сирии заметили иракца в клетчатом головном уборе на рынке Идлиба и узнали его по фотографии, сказал чиновник. Это был Этави, и они последовали за ним в дом, где остановился Багдади.

"Мы передали детали в ЦРУ, и они использовали спутник и беспилотники, чтобы наблюдать за местонахождением в течение последних пяти месяцев", - сказал чиновник.

Два дня назад Багдади впервые покинул это место со своей семьей, отправившись на микроавтобусе в соседнее село. После этого было принято решение о его ликвидации.