Нидерланды, а не Голландия: страна начинает глобальный ребрендинг

Правительство Нидерландов решило прекратить использование названия Голландия (Holland) и вместо этого будет использовать только официальное название для обновления глобального имиджа страны.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Guardian.

Национальный ребрендинг, подписанный лидерами бизнеса, советом по туризму и центральным правительством, будет развернут в конце этого года.

Министры хотят сместить международный акцент с определенных аспектов национальной жизни, с которыми эта страна обычно ассоциируется, таких, как культура отдыха с наркотиками и район красных фонарей Амстердама.

В рамках новой стратегии Нидерланды станут официальным брендом на песенном конкурсе Евровидение, который пройдет в Роттердаме в мае следующего года, и во время Олимпийских игр в Токио в 2020 году.

Национальная футбольная команда, которую часто называют за границей Голландией, будет называться исключительно Нидерландами.

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел сказала, что Нидерландам необходим более унифицированный и скоординированный национальный брендинг. "Мы хотим представить Нидерланды как открытую, изобретательную и инклюзивную страну. Мы модернизировали наш подход", - сказала она.

Северная и Южная Голландия - это провинции на западном побережье Нидерландов. С Х по ХVI век Голландия была единым политическим объединением.

К ХVII веку она был доминирующей частью тогдашней Голландской республики. Королевство Нидерландов, от голландского Neder-landen, что означает низкие страны, возникло после поражения Наполеона в битве при Ватерлоо в 1815 году.