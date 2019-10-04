Нідерланди, а не Голландія: країна розпочинає глобальний ребрендинг

Уряд Нідерландів вирішив припинити використання назви Голландія (Holland) і замість цього буде використовувати тільки офіційну назву для оновлення глобального іміджу країни.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Guardian.

Національний ребрендинг, підписаний лідерами бізнесу, радою з туризму та центральним урядом, буде розгорнуто в кінці цього року.

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Міністри хочуть змістити міжнародний акцент з певних аспектів національного життя, з якими ця країна зазвичай асоціюється, таких як культура відпочинку з наркотиками і район червоних ліхтарів Амстердама.

В рамках нової стратегії Нідерланди стануть офіційним брендом на пісенному конкурсі Євробачення, який відбудеться в Роттердамі в травні наступного року, і під час Олімпійських ігор в Токіо в 2020 році.

Національна футбольна команда, яку часто називають за кордоном Голландією, буде називатися виключно Нідерландами.

Прес-секретар Міністерства закордонних справ сказала, що Нідерландам необхідний більш уніфікований і скоординований національний брендинг. "Ми хочемо представити Нідерланди як відкриту, вигадливу і інклюзивну країну. Ми модернізували наш підхід", - сказала вона.

Північна і Південна Голландія - це провінції на західному узбережжі Нідерландів. З Х по ХVI століття Голландія була єдиним політичним об'єднанням.

До ХVII століття вона була домінуючою частиною тодішньої Голландської республіки. Королівство Нідерландів, від голландського Neder-landen, що означає низькі землі, виникло після поразки Наполеона в битві при Ватерлоо в 1815 році.