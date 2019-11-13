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У Трампа заявили, что он не смотрит слушания по его импичменту

Среда, 13 ноября 2019, 18:56

Пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм заявила, что президент Трамп не смотрит сегодняшнее утреннее слушание по делу его импичмента.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ABC News.

"Он в Овальном кабинете на встречах. Не смотрит. Он работает", - сказала Гришэм. В своем Twitter она назвала слушания "не только скучными, а колоссальной тратой времени и денег налогоплательщиков".

У Трампа в среду запланирована встреча с турецким коллегой Реджепом Тайипом Ердгоном. Во второй половине дня по расписанию он должен провести пресс-конференцию.

Палата представителей Конгресса США в среду начала публичную фазу слушаний по делу импичмента президента Дональда Трампа.

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В среду перед законодателями выступают двое свидетелей - временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор и заместитель помощника государственного секретаря по европейским и евразийским делам Джордж Кент.

В пятницу, 15 ноября, конгрессмены заслушают экс-посла США в Украине Мари Йованович.

Ожидается, что еще восемь человек дадут показания на следующей неделе.

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Импичмент Трампа
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