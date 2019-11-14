ЕС придется заморозить помощь Молдове, если реформы остановятся – Вархейи

ЕС придется заморозить финансовую помощь Молдове, если в результате падения правительства Майи Санду реформы в стране остановятся.

Как сообщает "Европейская правда", об этом на слушаниях в комитете по иностранным делам Европарламента заявил Оливер Вархейи, кандидат Венгрии на должность еврокомиссара по политике соседства и расширения ЕС.

Вархейи назвал "печальным" развитие ситуации в Молдове. "Я буду работать с Молдовой и для Молдовы, чтобы реформы не были остановлены или повернуты назад. Мы должны удостовериться, что даже если есть внутренний кризис, реформы продолжаются. Если нет, нам придется остановить финансовую поддержку, как это уже было сделано в прошлом", - заявил он.

Ранее пророссийская Партия социалистов Молдовы (ПСРМ) решила сформировать правительство меньшинства после того, как проевропейское правительство Санду было отправлено в отставку.

Кроме Партии социалистов, фактическим лидером которой является пророссийский президент Молдовы Игорь Додон, инициативу отставки правительства поддержала Демократическая партия, которой до недавнего времени руководил беглый олигарх Влад Плахотнюк.

Подробнее о ситуации в Молдове читайте в статье: "Разворот Молдовы: какие последствия будет иметь отставка проевропейского правительства".