Проєвропейський уряд Молдови відправили у відставку

Парламент Молдови підтримав ініціативу соціалістів щодо вотуму недовіри проєвропейському уряду Майї Санду.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Newsmaker.

За відставку уряду висловилися 62 депутати. Партія "Шор" заявила, що "не братиме участі у політичних іграх", тому не голосуватиме за відставку.

Ініціатором відставки стала Партія соціалістів, фактичним лідером якої є проросійський президент Молдови Ігор Додон (формально він не є керівником партії через обмеження на посаді президента), і Демократична партія, якою донедавна керував олігарх-втікач Влад Плахотнюк (був позбавлений повноважень влітку 2019 року, але зберігає свій вплив на партію).

Під час розгляду парламентом вотуму недовіри під його стінами зібралися сотні прихильників уряду Санду.

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Виступаючи з останнім словом перед голосуванням за вотум недовіри Санду заявила, що депутати фактично виступили проти громадян Молдови і забули, що повинні служити народу.

"Ви зрадили кожного громадянина, який сподівався. Ви зрадили людей занадто багато разів. Коли проводили корупційні схеми, змушували людей їхати, закривали очі на події", - сказала вона, попередивши про невідворотну розплату.

У п'ятницю, 8 листопада, Партія соціалістів подала в парламент пропозицію про відставку уряду в результаті взяття Кабміном відповідальності за внесення поправок в закон "Про прокуратуру".

Згідно з поправками, які не влаштовують соціалістів, прем'єр-міністр отримує право обирати кандидатів на пост генпрокурора і потім представляє їх Вищій раді прокурорів.

Соціалісти стверджують, що таким чином уряд порушив коаліційні домовленості, оскільки кандидатів мала обирати комісія.

У понеділок Санду запропонувала соціалістам відправити проєкт, за який уряд взяв на себе відповідальність, до Венеціанської комісії, натомість соціалісти мали відкликати свій вотум недовіри.

Втім, соціалісти відкинули пропозицію прем’єрки і заявили, що єдиним виходом з політичної кризи може стати лише відкликання проєкту.