Відставка проєвропейського уряду відкрила в Молдові небезпечний етап - ексглава МЗС

Глава МЗС Молдови у проєвропейському уряді Майї Санду, відправленому у відставку, попередив, що країна вступає у новий небезпечний період, який загрожує політичною ізоляцією з боку ЄС.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Попеску подякував колегам по міністерству за те, що за 5 місяців роботи їм вдалось перезавантажити зовнішню політику Молдови і витягнути країну з ізоляції.

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Проте, на його думку, докладені зусилля нині під загрозою.

"На жаль, сьогодні Республіка Молдова вступає у новий етап, непередбачуваний і навіть небезпечний. З безхребетною і незбалансованою політикою щодо Російської Федерації і заморожуванням у відносинах з європейськими партнерами, включаючи Румунію", - написав Попеску у своєму Facebook.

Ексглава МЗС застеріг, що відсторонення від влади проєвропейського уряду створює нові ризики політичної ізоляції з боку Європейського Союзу та інших партнерів, включно з меншою фінансовою підтримкою країни.

Нагадаємо, парламент Молдови на засіданні 14 листопада проголосував за затвердження нового уряду на чолі з прем'єром Іоном Кіку, колишнім міністром фінансів і радником проросійського президента Ігоря Додона.

Раніше проросійська Партія соціалістів Молдови (ПСРМ) вирішила сформувати уряд меншості після того, як проєвропейський уряд Санду було відправлено у відставку.

Детальніше про ситуацію в Молдові читайте у статті: "Розворот Молдови: які наслідки матиме відставка проєвропейського уряду".