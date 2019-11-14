Следствие по MH17 раскрыло новые данные о роли Суркова в управлении "ДНР"

Перехваченные телефонные разговоры между боевиками "ДНР" и российскими чиновниками раскрывают новые данные о роли помощника президента РФ Владислава Суркова в назначении и руководстве аппаратом "ДНР".

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в обнародованном Объединенной следственной группой (JIT) обращении к свидетелям по делу о сбитии малайзийского "Боинга" MH17. Обращение опубликовано на трех языках на сайте полиции Нидерландов.

JIT напоминает об уже обнародованном разговоре от 11 июля 2014 года между Александром Бородаем и Владиславом Сурковым, где Бородай говорит, что ему срочно нужна военная поддержка из Москвы.

"Другие разговоры указывают на то, что участие Суркова на этом не закончилось", - заявила следственная группа.

3 июля 2014 года Сурков и Бородай провели беседу, и Сурков сказал, что скоро будет подкрепление из России:

Сурков: Там такой себе Антюфеев к тебе будет выдвигаться. Я тебе о нем говорил. (...) Он в субботу собирался... сюда уже... в воскресенье даже отбывать. (...) А в субботу они выдвигаются туда на юг уже, ну, чтобы быть в боеготовности. Вот. Там, Саша, один момент - сразу тебе скажу - они же на ГБ претендуют. Но я сказал, что Ходаковский там же возглавляет ГБ.

Сурков призывает сделать так, чтобы Владимир Антюфеев занял высокую административную должность в "ДНР". Через неделю, 10 июля 2014 года, Антюфеев дал пресс-конференцию вместе с Бородаем и Гиркиным. Антюфеев сообщил прессе, что он только что в этот день приехал из России, и под его ответственность попадут сектора государственной безопасности, МВД и юстиция "ДНР".

Другой телефонный разговор также указывает на влияние России на назначения в "ДНР", в частности, с Кремлем обсуждали кандидатов в правительство "ДНР". Так, Москва отказалась включить Пургина в состав Совета безопасности "ДНР".

Перехваченные телефонные разговоры также показывают, что Сурков выступал в качестве "палочки-выручалочки" для лидеров "ДНР". Например, через него пытались решить проблемы подозреваемого в причастности к сбиванию "Боинга" Дубинского, который въехал в страну нелегально. Об этом свидетельствует телефонный разговор другого подозреваемого по делу, Леонида Харченко, с неизвестным Андреем.

Харченко: (...) Слышишь, Андрей, ты можешь пробить информацию по Николаевичу?

Андрей: (...) Ну, сказали что через Стрелкова, правильно? ... он пытался решать во всяком случае... (...) Я вчера общался с администрацией...

Харченко: Да.

Андрей: президент... Сказали, что [...] решали через Суркова. Что Сурков давал команду Смирнову... и Смирнов... ну, не команду... просьба была у Суркова к Смирнову, и он... давал... согласие. (...) Насколько я знаю, полный порядок.

Харченко: (...) ...Именно здесь сейчас идет такая игра, как будто он зашел нелегально, и его хотят арестовать. Нужно срочно пробить эту информацию.

Человеком, выполнявшим просьбу Суркова, был Смирнов, заместитель начальника ФСБ, заявляют следователи.

Напомним, объединенная следственная группа (JIT), которая занимается расследованием сбития малайзийского "Боинга" MH17 в небе над Донбассом, заявляет, что влияние РФ распространялось на административные, финансовые и военные вопросы так называемой "ДНР", а контактные лица по РФ ежедневно связывались с донбасскими сепаратистами перед сбиванием самолета.

JIT - это международная Совместная следственная группа по расследованию катастрофы МН17 в составе Нидерландов, Австралии, Бельгии, Малайзии и Украины. Она была создана более чем через месяц после того, как самолет "Малайзийских авиалиний" был сбит в небе над Донбассом в июле 2014 года. Все 298 человек на борту погибли.