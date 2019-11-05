Экс-посол США в Украине была шокирована комментариями Трампа о ней в разговоре с Зеленским
Отозванный посол США в Украине Мари Йованович сказала, что была напугана загадочной ремаркой президента Дональда Трампа о ней в разговоре с президентом Владимиром Зеленским.
Об этом говорится в стенограмме ее ответов за закрытыми дверями в Палате представителей 11 октября, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.
Трамп сказал своему собеседнику: "Ее вскоре ждут определенные вещи".
По словам Йованович, она не поняла, о чем речь идет, но это вызвало у нее обеспокоенность.
"Не знаю, что это значило. Я почувствовала большое беспокойство. И до сих пор его чувствую", - сказала она, комментируя свою реакцию на сказанное Трампом о ней в разговоре с Зеленским.
Она также сказала, что была шокирована словами президента, охарактеризовавшего ее как плохого посла.
Йованович рассказала, что когда она обратилась за советом к послу США в ЕС Гордону Сондленду, донору Трампа, он предложил ей сделать твит с восхвалением президента.
"Вам нужно или идти на большее, или возвращаться домой", - якобы сказал ей Сондленд. По ее словам, в ответ она сказала, что не думает, что сможет следовать этому совету.
Мари Йованович добавила, что личный адвокат Трампа Руди Джулиани начал попытки дискредитировать ее в конце 2018 года, поскольку он эффективно руководил теневой внешней политикой в отношении Украины.
Джулиани хотел расследования в отношении Джо Байдена и его сына, чтобы найти информацию, которая пригодилась бы во время президентской гонки, рассказала экс-посол.
Также, по словам Йованович, Джулиани завербовал генпрокурора Украины Юрия Луценко, чтобы распространять ложь о ней, чтобы навредить ей в США.
Дипломатка рассказала о предупреждении министра юстиции Украины, что ей "действительно нужно было следить за своей спиной".
Мари Йованович покинула Украину в мае, за несколько месяцев до запланированного отъезда. Она рассказала американским законодателям, что ее босс позвонил ей в апреле, чтобы сказать, что она должна немедленно вернуться в США.
"Мне сказали, что это было для моей безопасности, для моего благополучия", - сказала Йованович Конгрессу.
Как сообщалось, бывший посол США в Украине Мари Йованович в речи перед законодателями Конгресса заявила, что ее отзыв стал прямым результатом давления президента Дональда Трампа на Госдепартамент.