Трамп отказался от письменных ответов информатора по делу импичмента

Президент США Дональд Трамп отклонил предложение адвоката о письменных свидетельствах анонимного информатора на вопросы республиканцев Палаты представителей.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Трамп написал в Twitter.

"Его надо привезти, чтобы он дал показания. Письменные ответы неприемлемы! Где находится второй источник? Он исчез после того, как я опубликовал стенограмму. Его даже существует? Где источник?", - написал Трамп.

The Whistleblower gave false information & dealt with corrupt politician Schiff. He must be brought forward to testify. Written answers not acceptable! Where is the 2nd Whistleblower? He disappeared after I released the transcript. Does he even exist? Where is the informant? Con! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 4, 2019

Юрист информатора Марк Зайд заявил в воскресенье, что он связался с конгрессменом-республиканцем Девином Нуньесом, членом комитета Палаты представителей по вопросам разведки, чтобы предложить возможность подать письменные вопросы к своему клиенту.

Предложение было направлено частично на то, чтобы успокоить Трампа и республиканцев, требующих раскрытия личности обличителя.

Напомним, на прошлой неделе процесс импичмента президента Дональда Трампа вышел на новый уровень. Палата представителей Конгресса США приняла резолюцию о переходе процесса в стадію публичных слушанийю.

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