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Трамп отказался от письменных ответов информатора по делу импичмента

Понедельник, 4 ноября 2019, 16:23

Президент США Дональд Трамп отклонил предложение адвоката о письменных свидетельствах анонимного информатора на вопросы республиканцев Палаты представителей.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Трамп написал в Twitter.

"Его надо привезти, чтобы он дал показания. Письменные ответы неприемлемы! Где находится второй источник? Он исчез после того, как я опубликовал стенограмму. Его даже существует? Где источник?", - написал Трамп.

Юрист информатора Марк Зайд заявил в воскресенье, что он связался с конгрессменом-республиканцем Девином Нуньесом, членом комитета Палаты представителей по вопросам разведки, чтобы предложить возможность подать письменные вопросы к своему клиенту.

Предложение было направлено частично на то, чтобы успокоить Трампа и республиканцев, требующих раскрытия личности обличителя.

Напомним, на прошлой неделе процесс импичмента президента Дональда Трампа вышел на новый уровень. Палата представителей Конгресса США приняла резолюцию о переходе процесса в стадію публичных слушанийю.

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Импичмент Трампа
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