Трамп отказался от письменных ответов информатора по делу импичмента

Президент США Дональд Трамп отклонил предложение адвоката о письменных свидетельствах анонимного информатора на вопросы республиканцев Палаты представителей.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Трамп написал в Twitter.

"Его надо привезти, чтобы он дал показания. Письменные ответы неприемлемы! Где находится второй источник? Он исчез после того, как я опубликовал стенограмму. Его даже существует? Где источник?", - написал Трамп.

The Whistleblower gave false information & dealt with corrupt politician Schiff. He must be brought forward to testify. Written answers not acceptable! Where is the 2nd Whistleblower? He disappeared after I released the transcript. Does he even exist? Where is the informant? Con!