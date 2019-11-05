Трамп заявил, что не знает посла Мари Йованович, которая свидетельствовала против него

Президент США Дональд Трамп заявил, что не знает бывшего посла США в Украине Мари Йованович, которая сказала, что ее отстранили от должности, поскольку президент утратил доверие к ней.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Hill.

"Я действительно не знаю ее. Но если посмотреть на стенограммы, президент Украины тоже не был ее поклонником", - сказал Трамп, имея в виду слова Зеленского в телефонном разговоре 25 июля.

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Во время телефонного разговора с Зеленским Трамп назвал Йованович "неприятной", а Зеленский заявил, что отношение Йованович к нему было "далеко не лучшим" и она якобы "недостаточно хорошо" восприняла его в качестве президента Украины.

"Я уверен, что она очень замечательная женщина. Я просто не многое знаю о ней", - добавил Трамп.

Йованович давала показания по делу импичмента трем комитетам Палаты представителей США в середине октября, а вчера была опубликована стенограмма ее показаний.

Она, в частности, сказала, что была напугана ремаркой Трампа о том, что "ее вскоре ждут определенные вещи".

Ранее Трамп заявлял, что не знает дипломата Уильяма Тейлора, который сейчас занимает должность временного поверенного в делах США в Украине и за два дня до этого дал показания по делу об импичменте.

Читайте полный текст показаний Тейлора: "Как президент Трамп шантажировал Зеленского. Свидетельства посла США Уильяма Тейлора".