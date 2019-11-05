Трамп заявив, що не знає посла Марі Йованович, яка свідчила проти нього

Президент США Дональд Трамп заявив, що не знає колишнього посла США в Україні Марі Йованович, яка засвідчила, що її усунули з посади, оскільки президент втратив довіру до неї.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на The Hill.

"Я насправді не знаю її. Але якщо подивитися на стенограми, президент України теж не був її шанувальником", - сказав Трамп, маючи на увазі слова Зеленського в телефонній розмові 25 липня.

Читайте також Йованович на слуханнях у Конгресі відкинула звинувачення Джуліані й Луценка

Під час телефонної розмови із Зеленським Трамп назвав Йованович "неприємною", а Зеленський заявив, що ставлення Йованович до нього було "далеко не найкращим" і вона нібито не "досить добре" сприйняла його в якості президента України.

"Я впевнений, що вона дуже чудова жінка. Я просто не багато знаю про неї", - додав Трамп.

Йованович давала свідчення у справі імпічменту трьом комітетам Палати представників США в середині жовтня, а вчора була опублікована стенограма її свідчень.

Вона, зокрема, сказала, що була налякана ремаркою Трампа про те, що "на неї невдовзі чекають певні речі".

Раніше Трамп заявляв, що не знає дипломата Вільяма Тейлора, який зараз обіймає посаду тимчасового повіреного у справах США в Україні і за два дні до цього дав свідчення у справі про імпічмент.

Читайте повний текст свідчень Тейлора: "Як президент Трамп шантажував Зеленського. Свідчення посла США Вільяма Тейлора".