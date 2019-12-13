Большинство французов поддерживают протесты против пенсионной реформы - опрос

Большинство французов остались недовольны пояснениями премьер-министра Франции Эдуарда Филиппа о новой пенсионной реформе, хотя они поддерживают некоторые основные меры.

Об этом свидетельствуют данные опроса Odoxa-Dentsu Consulting, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

61 процент опрошенных заявляют, что их не убедили объяснения Филиппа и еще 70 процентов заявили, что их не успокоили заявления, которые он сделал.

Высокой остается поддержка продолжающихся протестов, которые парализовали железнодорожную систему Франции и большое количество общественного транспорта в Париже. 68 процентов респондентов сказали, что забастовки оправданы.

Однако, несмотря на постоянную поддержку забастовок, респонденты поддержали некоторые важные меры в рамках реформы. Это может помочь правительству в текущих переговорах.

63 процента поддерживают отмену 42 пенсионных планов, финансируемых по отраслям, и замену их универсальной системой.

51 процент поддерживает предложение о прогрессивном повышении минимального пенсионного возраста до 64 лет.

81 процент опрошенных также заявили, что поддерживают план правительства по обеспечению минимальной пенсии в размере 1000 евро в месяц.

Профсоюзы призывают к новым массовым забастовкам по всей стране в следующий вторник. Правительство призывает к консультациям с представителями профсоюза.