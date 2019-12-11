Правительство Франции представило пенсионную реформу, вызвавшую массовые протесты

Премьер-министр Франции Эдуард Филипп представил правительственный план реформирования сложной пенсионной системы страны, против которой уже несколько дней продолжаются массовые протесты профсоюзов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

Филипп объяснил, что вместо нынешней системы с многочисленными специальными правилами и подходами к пенсионным начислениям отдельных групп работников планируется ввести единую для всех пенсионную систему.

"Мы предлагаем новый пакт между поколениями. Мы хотим, чтобы система была одинаковой для всех французов без исключения", - сказал он.

План реформирования предусматривает введение минимальной ежемесячной пенсии в размере 1000 евро для тех, кто отработал необходимое количество лет.

Обязательный минимальный пенсионный возраст сохраняется на уровне 62 года, но будут и исключения: пожарные, военнослужащие и полицейские смогут и в дальнейшем раньше выходить на пенсию.

Система бонусов для поощрения людей работать дольше будет действовать для тех, кто будет работать до 64 лет.

Правительство пошло на определенные уступки профсоюзам и заявило, что реформы не коснутся тех, кто родился до 1975 года. Реформы будут применяться полностью только к людям, которые выходят на рынок труда после 2022 года.

На данный момент пенсионная система насчитывает более 42 отдельных групп. Кроме того, при нынешней системе существенно отличаются как возраст выхода на пенсию, так и объемы пенсионных начислений различных групп населения.