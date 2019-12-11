Французские профсоюзы отказываются от пенсионной реформы и обещают новые забастовки

Французские профсоюзы пообещали продолжить общенациональную забастовку, выступая против представленной сегодня премьер-министром реформы пенсионной системы.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Guardian.

Премьер Эдуард Филипп, в частности, сказал, что пенсионный возраст останется на уровне 62 года, хотя с 2027 года потребуются дополнительные два года работы, чтобы люди могли уйти с полной пенсией.

Это означает, что люди, родившиеся после 1974 года, должны будут работать до 64 лет, чтобы получить полную пенсию.

Но профсоюзы расценили это как э повышение стандартного пенсионного возраста и заявили, что не будут идти на компромисс с правительством.

"Красная линия была пройдена", - сказал Лоран Бергер, генеральный секретарь профсоюза CFDT, члены которого собрались сегодня, чтобы решить, какие шаги предпринять в отношении промышленных акций. Лидер ведущего левого союза CGT отверг планы правительства, заявив, что оно высмеивает страну.

Железнодорожники нескольких профсоюзов призвали усилить забастовку. В четверг железнодорожные забастовки будут продолжены, многие линии будут закрыты, а некоторые самолеты останутся в аэропортах. Многие школы будут закрыты, а некоторые полицейские союзы присоединились к акции.

Пенсии - ключевой вопрос во Франции, потому что они являются центральной частью французской социальной модели и государственной защиты. Почти все работники вносят вклад в государственную пенсию. Некоторые демонстранты на улице были обеспокоены тем, что новые правила во Франции позволят увеличить частные пенсионные фонды, чтобы сделать других богатыми.