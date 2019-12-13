Во Франции профсоюзы пригрозили расширением забастовки и на рождественские праздники

Ряд французских профсоюзов дали понять, что готовы расшить забастовку и на рождественские праздники с целью давления на правительство.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BFMTV.

После недельной забастовки готовность профсоюзов продолжать протесты не уменьшается. Особенно решительно настроены машинисты компании оператора французской железной дороги SNCF.

Вместе с тем уже через неделю во Франции стартует сезон рождественских праздников, и существует риск, что поезда в это время будут работать с перебоями.

Несколько профсоюзов, в частности CGT, SUD Rail, FO, объявили, что готовы усиливать давление на правительство. Они утверждают, что не будут приостанавливать забастовки на праздники, если правительство не отзовет свой противоречивый проект пенсионной реформы.

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При этом у путешественников еще свежи воспоминания о предыдущей волне протестов работников SNCF весной 2018 года против реформы железной дороги. Забастовки, растянувшиеся на 36 дней, помешали многим французам насладиться майскими праздниками.

Последний раз во Франции забастовка железнодорожников приходилась на рождественские праздники в 1986 году. Тогда работа железной дороги была парализована на месяц, забастовка официально завершилась 14 января.

Нынешняя забастовка – одна из крупнейших с 1995 года, когда премьер-министр Ален Жюппе был вынужден отказаться от масштабной реформы пенсионной системы после нескольких недель забастовок. Тогда она также пришлась на конец года, однако завершилась 21 декабря.

Президент Франции хочет заменить сложную пенсионную систему единой системой, основанной на баллах, при которой каждый пенсионер имеет равные права на каждый внесенный евро.

Провал реформы будет означать дефицит в 17 млрд евро, или 0,7% ВВП, к 2025 году.

Госслужащие выступают против повышения пенсионного возраста до 62 лет. Одна из альтернатив - ограничение льгот для тех, кто прекращает работать до 64 лет, и стимулирование для тех, кто уходит позже.