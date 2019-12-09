В России назвали участников встречи Зеленского и Путина

Глава "Газпрома" Алексей Миллер и министр энергетики РФ Александр Новак примут участие во встрече президента РФ Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского в Париже.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на информированный источник.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что лидеры обсудят реализацию Минских договоренностей, но не уточнил, будет ли рассматриваться газовый вопрос.

В состав делегации России, которая 9 декабря отправилась в Париж, вошел также помощник президента Владислав Сурков, пишет РБК.

Как стало известно "Европейской правде" из источников, информированных о графике президентов, "нормандским переговорам" будет предшествовать ряд двусторонних встреч, в частности Владимир Зеленский поговорит тет-а-тет с Эммануэлем Макроном и Ангелой Меркель.

В то же время запланированы также двусторонние переговоры Путина с канцлером Германии и президентом Франции и др. После завершения всех этих двусторонних переговоров лидеры пойдут на совместную встречу "нормандской четверки".

Однако уже после встречи "четверки" и после совместной пресс-конференции Меркель, Макрона, Зеленского и Путина должны состояться отдельные переговоры президентов Украины и России. Сведений об их запланированной продолжительности нет.

То, что эта встреча не будет объединена с четырехсторонним нормандским форматом, позволяет предположить, что речь будет идти о вопросах, не связанных с выполнением Минских договоренностей. Ранее публично называли один такой вопрос - газовые переговоры. Украинская сторона неоднократно признавала, что в случае инициативы со стороны РФ будет готова обсудить газовый вопрос на встрече в Париже.

Как сообщалось, ранее в офисе президента изложили детальное описание позиции Украины относительно урегулирования на Донбассе. Читайте о нем в публикации "Выборы, Конституция и "представители Донбасса": на что согласится Зеленский на саммите в Париже".