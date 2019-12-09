До Путіна й Зеленського можуть приєднатися представник "Нафтогазу" й міністр

У двосторонній зустрічі лідерів України й РФ у Парижі можуть взяти участь глава Міністерства енергетики України Олексій Оржель і виконавчий директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко.

Про це заявив заступник голови Офісу президента України Кирил Тимошенко, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Стосовно делегації, знаю, що є питання щодо газу і так далі. У складі делегації є пан Оржель і пан Вітренко. За потреби вони братимуть участь в обговоренні питань газу та інших питань, які їх стосуються", - сказав він.

Раніше "РИА Новости" з посиланням на інформоване джерело повідомило, що в зустрічі президентів візьмуть участь голова "Газпрому" Алексєй Міллер і міністр енергетики РФ Александр Новак.

Помічник президента РФ Юрій Ушаков повідомив, що лідери обговорять реалізацію мінських домовленостей, але не уточнив, чи буде розглядатися газове питання.

До складу делегації Росії, яка 9 грудня вирушила до Парижа, увійшов також помічник президента Владислав Сурков, пише РБК.

Як стало відомо "Європейській правді" з джерел, поінформованих про графік президентів, "нормандським переговорам" передуватиме низка двосторонніх зустрічей, зокрема Володимир Зеленський говоритиме тет-а-тет із Еммануелем Макроном і Ангелою Меркель.

У той самий час заплановані також двосторонні переговори Путіна з канцлером Німеччини і президентом Франції тощо. Після завершення всіх цих двосторонніх переговорів лідери підуть на спільну зустріч "нормандської четвірки".

Однак вже після зустрічі "четвірки" та після спільної пресконференції Меркель, Макрона, Зеленського та Путіна мають відбутися окремі переговори президентів України та Росії.

Те, що ця зустріч не буде поєднана із чотиристороннім нормандським форматом, дозволяє припустити, що буде йтися про питання, не пов’язані із виконанням Мінських домовленостей. Раніше публічно називали одне таке питання – газові переговори. Українська сторона неодноразово визнавала, що у разі ініціативи з боку РФ буде готова обговорити газове питання на зустрічі в Парижі.

Як повідомлялося, раніше в офісі президента виклали детальний опис позиції України щодо врегулювання на Донбасі. Читайте про нього у публікації "Вибори, Конституція та "представники Донбасу": на що погодиться Зеленський на саміті в Парижі".