Выборы, Конституция и "представители Донбасса": на что согласится Зеленский на саммите в Париже

Подготовка к "нормандскому саммиту" в Париже вышла на финишную прямую. Лидеры Украины, России, Германии и Франции встретятся в Париже уже в понедельник.

Команда Зеленского долгое время хранила молчание относительно своих планов на эту встречу, подвергаясь критике – в частности, из-за отсутствия объявленных "красных линий". Именно поэтому публичное выступление Андрея Ермака – помощника президента Зеленского, ответственного за тематику Донбасса, – привлекло большое внимание.

Ермак встретился с европейскими экспертами и аналитиками в Лондоне в Chatham House – Королевском институте международных отношений.

Он рассказал:

на что рассчитывает Зеленский на встрече в Париже

как будут проходить выборы в ныне оккупированной части Донбасса

почему Рада должна продлить действие закона об "особом статусе" Донбасса

на какие изменения Конституции согласится Зеленский

как должны измениться переговоры в Минске

какой есть "план Б" на случай провала переговоров с Россией.

"Европейская правда" записала выступление Ермака и его ответы на вопросы аудитории, сгруппировав его заявления по тематике. Далее – прямая речь помощника Зеленского.

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Осталось всего три дня до "нормандского саммита" – важнейшего события в международной политике Украины в этом году.

В Париже в числе первых будут два вопроса: немедленное прекращение огня и обмен пленными.

Поэтому, как минимум, мы ожидаем от этой встречи договоренности о прекращении огня, продолжении обмена пленными и четких сигналах о движении к выполнению Минских договоренностей.

Также мы хотим изменить формулу представительства территорий в Минске, в Трехсторонней контактной группе.

С чем наша команда поедет в Париж?

Международная поддержка Украины на "Нормандии"

Прежде всего, Украина полностью выполнила все предпосылки для встречи лидеров, согласованные в сентябре. Произошло разведение в трех местах: это Станица Луганская, Петровское и Золотое, причем сегодня все эти три места полностью контролируются украинскими властями. Сделано все, чтобы и наши военные, и граждане, проживающие в этих местах, чувствовали себя в безопасности. И если с той стороны будут происходить какие-то нарушения, чтобы украинская армия была в состоянии мгновенно ответить на них.

Мы посетили эти места вместе с послами Германии, Франции, Великобритании и США. Лидеры Франции и Германии имеют полное представление, что происходило и что происходит сегодня в местах разведения. Международная поддержка наших партнеров является одним из важнейших элементов успеха мирного урегулирования на Донбассе. Несмотря на множество публикаций, разговоров, сплетен, мы едем в Париж, чувствуя полную поддержку со стороны наших партнеров по нормандскому формату, а также США, Великобритании, ЕС, Канады и многих других наших партнеров.

Последние несколько недель мы проводим постоянные ежедневные консультации, встречи с нашими партнерами. Сегодня будет телефонный разговор между президентом Зеленским и президентом Макроном. Я откровенно могу вам сказать, я не чувствую каких-либо колебаний или отступлений от поддержки Украины в нормандском формате ни со стороны Германии, ни со стороны Франции. У нас с ними полностью согласованная позиция.

И, забегая вперед, могу сказать, что вопрос о снятии санкций с РФ не может рассматриваться до полного восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины.

Выборы на оккупированных территориях Донбасса

Минские договоренности – далеко не безупречны. У меня очень много вопросов к Минским соглашениям. Но это единственный существующий документ и единственная платформа, на которой можно вести переговоры. Мы сделаем все от нас зависящее, чтобы их выполнить.

Но конечно, поскольку Минским договоренностям уже пять лет, некоторые положения сегодня нуждаются в обновлении.

Важнейшим этапом "Минска" мы считаем проведение местных выборов на территориях, которые сегодня не подконтрольны Украины. Да, мы хотим провести выборы одновременно по всей территории Украины, 31 октября следующего года. Но есть очень большое количество условий для проведения этих выборов и для того, чтобы сегодня украинский ЦИК признал эти выборы.

Эти выборы должны состояться исключительно в соответствии с украинским законодательством. А это значит, что на территориях, на которых проходят выборы, не могут находиться любые иностранные военные или другие нелегальные с точки зрения украинского законодательства вооруженные группы.

Также в соответствии с украинским законодательством на день проведения выборов контроль за государственной границей должен быть за украинским правительством.

Безусловно, при подготовке выборов необходимо, чтобы кто-то охранял и обеспечивал безопасность на этой территории и имел возможность допустить наблюдателей, украинские политические партии, украинские медиа. Могу вас заверить, что это обязательно будет происходить при участии ОБСЕ. Для этого мы уже говорим с ОБСЕ о расширении ее мандата.

Все это будет обсуждаться в Париже.

Важно, что законность этих выборов должна быть подтверждена двумя институтам – украинским ЦИК и (миссией по наблюдению за выборами БДИПЧ) ОБСЕ. ЦИК должен подтвердить, потому что мы проводим выборы по украинскому законодательству, а ОБСЕ – потому что фраза об этом есть в формуле Штайнмайера.

Изменения в Конституцию по требованию "Минска"

Украина готова выполнить пункт Минских договоренностей, который предусматривает проведение конституционной реформы, в основе которой лежит децентрализация.

Прежде всего, хочу отметить: мы отвергаем любые разговоры о федерализации. Мы никогда на это не пойдем.

Речь идет о децентрализации, в результате которой местная власть получит больше полномочий. В дополнение к этому, отдельные районы Донецкой и Луганской областей могут получить дополнительные полномочия, которые, повторю, не будут означать ни федерализацию, ни какие-то автономные республики.

(Комментируя вопрос о том, как избежать повторения событий 2015 года, когда попытка ратифицировать изменения в Конституцию привела к протестам и беспорядкам возле ВР)

Мы надеемся, общество поймет, что мы должны объединяться, даже если у нас – разные мнения. Потому что это – вопрос жизни наших граждан. Поэтому я считаю, что все патриотически настроенные граждане должны поддержать в этом вопросе президента и его команду.

"Особый статус" и амнистия

Что такое "особый статус Донбасса" или особенности местного самоуправления?

Вы знаете, что в Украине действует закон об особенностях местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, который прекращает действие 31 декабря этого года. Президент Украины готов по результатам саммита в Париже (я подчеркиваю, по результатам, то есть это будет зависеть от результатов этого саммита!) внести на рассмотрение парламента законопроект о продлении действия этого закона.

После этого, уже в 2020 году, мы готовы предложить изменения в этот закон. В первую очередь, среди этих изменений будет имплементация формулы Штайнмайера.

Это означает, что в восемь часов вечера дня выборов закон об особенностях местного самоуправления, так называемый "особый статус", вступает в силу на временной основе, которая переходит в постоянную после того, как законность выборов подтвердят ЦИК и ОБСЕ.

Согласно "Минску", парламент должен принять закон об амнистии. И если мы, как я надеюсь, будем двигаться по пути выполнения Минских договоренностей, то будем готовить этот законопроект. Будет открытая дискуссия с обществом, а затем и в парламенте.

"План Б" – замораживание конфликта

Украина сделает все от нас зависящее для прекращения войны и достижения мира дипломатическим путем.

Но у нас, безусловно, есть и "план Б".

Если мы не увидим готовности со стороны РФ идти к миру, выполнять Минские договоренности – что ж, тогда будем буквально, а не фигурально, строить стену и жить с этим дальше. Задействуем опыт Израиля.

Я не буду проговаривать этот "план Б" в деталях, потому что мы все же едем в Париж с желанием договориться. Но мы не будем ждать годами. Есть четко определенный срок, который мы даем и себе, и другой стороне переговорного процесса, чтобы договориться. Но если это не удастся, будем рассматривать "план Б".

Новые "представители Донбасса" в Минске

Хочу поделиться с вами идеей, с которой мы тоже едем в Париж. Мы хотим изменить формулу представительства территорий в Трехсторонней контактной группе.

Как вы знаете, в Минске в ТКГ присутствуют Россия, Украина и ОБСЕ, но также есть так называемые "эксперты", которые представляют территории (оккупированную часть Донбасса. – ЕП). И вы знаете, что в Минских договоренностях практически по каждому пункту есть упоминание о том, что их исполнение должно быть согласовано с "представителями территорий".

Все эти годы почему-то "представителями территорий" были представители никем не признанных организаций. Мы считаем, что это несправедливо. Хочу напомнить, что до войны на этих территориях проживало более 6 миллионов человек. Сегодня – только 1,5 миллиона.

Поэтому предлагаем следующую идею: у нас есть 9 районов в Луганской области и 9 районов в Донецкой области. И было бы логично иметь по одному представителю, то есть 18 человек, от "той части", и 18 человек, которых назначим мы.

Многие люди уехали от войны и проживают сегодня на территории, подконтрольной Украине. И мы предлагаем, чтобы представителями территорий были люди, которые имеют связь с этими районами – у них есть прописка в одном из тех 18 районов, есть какая-то недвижимость, какой-то бизнес, то есть юридическое подтверждение, что они могут представлять эти районы.

И мы хотим, чтобы это были люди, к которым прислушиваются, которые имеют солидную репутацию – спортсмены, деятели культуры. Эти 36 выберут шесть человек, трех от Донецкой и трех от Луганской области.

И именно они станут "представителями территорий".

Если мы согласуем это, то это будет революционное решение, которое кардинально изменит расклад.

Андрей Ермак,

помощник президента Украины,

5 декабря, Лондон, Chatham House

Выступление Ермака состоялось в рамках конференции "Украина: Большие надежды", организованной "Украинской призмой" и Chatham House при поддержке The Black Sea Trust for Regional Cooperation. "Европейская правда" является информационным партнером мероприятия.