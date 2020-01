Bellingcat: лайнер МАУ могли сбить ракетой с секретной базы Ирана

Международная группа расследователей Bellingcat подтверждает, что видео попадания ракеты в Boeing было снято в районе населенного пункта Паранд возле аэропорта Тегерана - ракету же могли запустить с секретной базы Ирана IRSG.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Группа Bellingcat заявила на своем сайте, что геолоцировала видео попадания ракеты, опубликованное ранее The New York Times.

"Выявилось, что оно было снято в жилом районе населенного пункта Паранд (координаты: 35.489414, 50.906917), пригород Тегерана к западу от международного аэропорта имени Имама Хомейни, откуда рейс 752 "Международных авиалиний Украины" (PS752) вылетел в Киев", - заявили в Bellingcat.

Видеокамера направлена ​​на северо-восток, в направлении траектории полета PS752. Группа отмечает, что такие элементы, как на видео, можно заметить на имеющихся в открытом доступе спутниковых снимках. Это, в частности, линия многоквартирных домов, фонарные столбы и строительная площадка слева от точки съемки.

По данным расследователя Bellingcat Кристо Грозева, ракету могли запустить с секретной базы Ирана IRSG.

"Попробовал вычислить возможное место запуска. Используя визуально воспринимаемую скорость движения ракеты относительно фактически известной скорости Тор-М, я смог вычислить угол относительно траектории. Это расстояние от места запуска составляло около 6,5 км. Один кандидат: секретная база IRSG", - написал он в своем Twitter.

Tried to compute the possible launch location. By using the visually perceived speed of movement of missile vs actual known TOR-M speed, I was able to compute angle relative to trajectory. This implied distance from launch site was approx. 6.5 km. One candidate: IRSG Secret Base pic.twitter.com/njetEIl0Vl