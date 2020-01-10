Bellingcat: лайнер МАУ могли сбить ракетой с секретной базы Ирана

Международная группа расследователей Bellingcat подтверждает, что видео попадания ракеты в Boeing было снято в районе населенного пункта Паранд возле аэропорта Тегерана - ракету же могли запустить с секретной базы Ирана IRSG.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Группа Bellingcat заявила на своем сайте, что геолоцировала видео попадания ракеты, опубликованное ранее The New York Times.

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"Выявилось, что оно было снято в жилом районе населенного пункта Паранд (координаты: 35.489414, 50.906917), пригород Тегерана к западу от международного аэропорта имени Имама Хомейни, откуда рейс 752 "Международных авиалиний Украины" (PS752) вылетел в Киев", - заявили в Bellingcat.

Видеокамера направлена ​​на северо-восток, в направлении траектории полета PS752. Группа отмечает, что такие элементы, как на видео, можно заметить на имеющихся в открытом доступе спутниковых снимках. Это, в частности, линия многоквартирных домов, фонарные столбы и строительная площадка слева от точки съемки.

По данным расследователя Bellingcat Кристо Грозева, ракету могли запустить с секретной базы Ирана IRSG.

"Попробовал вычислить возможное место запуска. Используя визуально воспринимаемую скорость движения ракеты относительно фактически известной скорости Тор-М, я смог вычислить угол относительно траектории. Это расстояние от места запуска составляло около 6,5 км. Один кандидат: секретная база IRSG", - написал он в своем Twitter.

Tried to compute the possible launch location. By using the visually perceived speed of movement of missile vs actual known TOR-M speed, I was able to compute angle relative to trajectory. This implied distance from launch site was approx. 6.5 km. One candidate: IRSG Secret Base pic.twitter.com/njetEIl0Vl — Christo Grozev (@christogrozev) January 9, 2020

Напомним, в четверг вечером начали поступать сообщения от источников в спецслужбах о том, что самолет МАУ был сбит ракетой.

Позже премьер Канады Джастин Трюдо официально объявил: есть доказательства, что самолет сбили ракетой земля-воздух, возможно, по ошибке.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон также заявил о наличии определенного объема информации, который позволяет предположить, что украинский самолет в Иране был сбит ракетой.

Иран назвал ложью обвинения в сбивании самолета МАУ ракетой, заявив, что не возьмет на себя ответственность за "большую ложь". Тегеран также пригласил США и Канаду для участия в расследовании катастрофы самолета "Международных авиалиний Украины".