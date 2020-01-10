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Иран откроет "черные ящики" в пятницу, но готов передать их другим странам






Место падения самолета МАУ очистили от обломков тяжелой техникой

Пятница, 10 января 2020, 13:20

Очень мало обломков осталось на месте крушения самолета МАУ под Тегераном, и неофициальные лица, очевидно мусорщики, продолжают искать там предметы, чтобы забрать.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на CBS News.

Место катастрофы было большим, и съемочная группа смогла осмотреть только одну его часть, но после того, как они посетили место происшествия, свидетель сказал им, что большие куски фюзеляжа и носа самолета были изъяты. Свидетель заявил, что вывоз обломков и тел жертв начался в день катастрофы.

 

Свидетели рассказали, что видели, как в четверг приехал грузовик и тяжелая техника, которые забрали большую часть обломков. Иран не сказал, куда их отвезли.

Украинские следователи не посещали этот участок по состоянию на полдень пятницы, говорится в материале.

Иран заявил, что 10 января оценит состояние черных ящиков с самолета МАУ, и если обнаружит повреждения, которые могут помешать проанализировать информацию, обратится за помощью к другим странам.

Как сообщалось, Иран пригласил США и Канаду для участия в расследовании катастрофы самолета "Международных авиалиний Украины".

Тегеран также назвал неправдивыми обвинения в сбивании самолета МАУ ракетой, заявив, что не возьмет на себя ответственность за "большую ложь".

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