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ЕС выделит 25 млн евро на цифровую трансформацию Украины

Вторник, 11 февраля 2020, 19:46

Украина подписала соглашение о выделении Евросоюзом 25 млн евро на внедрение электронного управления и цифровой экономики.

Как сообщает "Европейская правда", документ в Киеве подписали еврокомиссар по вопросам расширения и соседства Оливер Варгеи и вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба.

"Так мало бумаги и так много денег, мы с премьером Гончаруком удивляемся, а Оливер Варгеи и Дмитрий Кулеба подписывают соглашение о предоставлении 25 млн евро для новой программы ЕС по электронному управлению и цифровой экономике для поддержки цифровой трансформации Украины", - рассказал посол ЕС в Украине Матти Маасикас.

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