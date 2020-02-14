Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

Германия будет договариваться в Мюнхене о новом "Нормандском саммите"

Украина официально отвергла "мирный план", предложенный в Мюнхене

ЕС согласился частично открыть рынок для украинской курятины – посол

С сайта Мюнхенской конференции исчез скандальный план "завершения войны в Украине"






Зеленский прибыл в Германию, где примет участие в Мюнхенской конференции по безопасности

Пятница, 14 февраля 2020, 20:24

Президент Владимир Зеленский начал двухдневный рабочий визит в ФРГ, где примет участие в 56-й Мюнхенской конференции по вопросам безопасности.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

"Во время форума президент выступит на отдельной сессии, посвященной Украине. Кроме того, глава государства проведет ряд международных встреч", - рассказали в ОП.

Читайте также
Украина официально отвергла "мирный план", предложенный в Мюнхене

Министр иностранных дел Германии Гайко Маас 14 февраля во выступлении на Мюнхенской конференции заявил, что в ходе нее планирует договариваться с коллегами из государств "Нормандской четверки" о следующей встрече лидеров Германии, России, Украины и Франции.

Как известно, в Мюнхене не планируется проведение встречи четырех министров в нормандском формате. Канцлер Германии Ангела Меркель в этом году не будет участвовать в конференции. Российскую делегацию на мероприятии возглавил глава МИД Сергей Лавров.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Зеленский Мюнхенская конференция
powered by lun.ua