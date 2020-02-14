Німеччина домовлятиметься у Мюнхені про новий "Нормандський саміт"

Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас планує домовлятися із колегами з держав "Нормандської четвірки" про наступну зустріч Володимира Зеленського, Владіміра Путіна, Ангели Меркель і Еммануеля Макрона.

Про це він заявив у виступі на Мюнхенській безпековій конференції, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

Маас запевнив, що Німеччина продовжить вести переговори у нормандському форматі. "Німеччина з Францією багато років працюють над пошуком мирного рішення для України. В останні кілька місяців ми оживили Мінський процес, зокрема за допомогою нового українського президента", - заявив він.

З промови міністра випливало, що наразі сторони далекі від врегулювання конфлікту.

"Головним питанням цього конфлікту, як і багатьох інших, залишається питання: чи дійсно всі сторони готові залишити позаду логіку геополітичного впливу... Ми повинні працювати разом над спільною європейською структурою безпеки, яка функціонує на засадах міжнародного права", - заявив він.

"Про це ми будемо говорити тут, у Мюнхені, з колегами з Парижа, Москви та Києва з тим, щоб закласти підґрунтя для того, щоб наступний саміт у нормандському форматі відбувся в Берліні", - запевнив Гайко Маас.

Як відомо, у Мюнхені не планується проведення зустрічі чотирьох міністрів у нормандському форматі. Маас не уточнив формат запланованих переговорів, про які він згадав; не виключено, що йдеться про окремі двосторонні зустрічі.