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Зеленський прибув до Німеччини, де візьме участь у Мюнхенській безпековій конференції

П'ятниця, 14 лютого 2020, 20:24

Президент Володимир Зеленський розпочав дводенний робочий візит до ФРН, де візьме участь у 56-й Мюнхенській конференції з питань безпеки.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу Офісу президента.

"Під час форуму президент виступить на окремій сесії, присвяченій Україні. Крім того, голова держави проведе низку міжнародних зустрічей", - розповіли в ОП.

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Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас 14 лютого у виступі на Мюнхенській безпековій конференції заявив, що у ході неї планує домовлятися із колегами з держав "Нормандської четвірки" про наступну зустріч лідерів Німеччини, Росії, України й Франції.

Як відомо, у Мюнхені не планується проведення зустрічі чотирьох міністрів у нормандському форматі. Канцлерка Німеччини Ангела Меркель цього року не братиме участі в конференції. Російську делегацію на заході очолив глава МЗС Сергєй Лавров.

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Зеленський Мюнхенська конференція
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