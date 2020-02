Боррель: ЕС должен перейти от беспокойства к действиям на международной арене

Европе следует развивать готовность действовать, а не только ежедневно выражать обеспокоенность по поводу международных конфликтов.

Как сообщает "Европейская правда", об этом на Мюнхенской конференции по вопросам безопасности заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

"Европа должна развивать "аппетит" к силе, готовность действовать. Не давать комментарии и не заявлять ежедневно, что мы очень обеспокоены, чрезвычайно обеспокоены. Мы должны быть способны действовать", - сказал Боррель.

"Europe has to develop an 'appetite' for power, the willingness to act," says Josep Borrell. "We should be able to offer something better."